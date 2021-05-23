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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Mayıs 2021 Pazar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 23 Mayıs 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:02
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Mayıs 2021 Pazar
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EBA Tv'de görülecek derlerin ne zaman hangi saatte olduğu birçok öğrenci tarafından merak edilemktedir. Ülkemizde görülen Kovid-19 salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitimle yapılan EBA Tv derslerinin ne zaman olduğu binlerce öğrenci tarafından araştırılmaktadır.Detayları aşağıda yer almaktadır.

Eba TV İlkokul ders programı 17-23 mayıs 2021 

Uzaktan eğitimle birlikte yeni ders programları belli oldu.

EBA Ortaokul ders programı 17-23 Mayıs 2021

EBA lise ders programı  17-23 Mayıs 2021

  

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile EBA' ya giriş yapmalısıız.Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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