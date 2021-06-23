TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Haziran 2021 Çarşamba

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
23 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları adına EBA TV üzerinden müfredata uygun şekilde dersleri yayınlıyor. MEB her hafta ilkokul, ortaokul ve lise ders programı, EBA TV canlı yayın akışını açıklıyor.
EBA TV ilkokul ders programı 23 Haziran 2021 Çarşamba07:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE 08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 09:00SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM 09:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 10:00MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM 10:30MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 11:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 11:30MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM 12:00ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE 12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 13:30SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM 14:00FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 14:30MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM 15:00MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 15:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 16:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM 16:30ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE 17:00SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM 17:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 18:00MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM 18:30MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 20:30ÖĞRETMENLER ODASI 21:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM 21:30ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE 22:00Kapanış
EBA TV ortaokul ders programı08:50EBA SPOR 09:00SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL 09:30FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL 10:00SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL 10:30FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL 11:00SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL 11:30FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL 12:00İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 12:30FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL 13:00ARAPÇA-6 ORTAOKUL 13:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK 14:00SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL 14:30FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL 15:00SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL 15:30FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL 16:00SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL 16:30FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL 17:00İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 17:30FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL 18:00ARAPÇA-6 ORTAOKUL 18:30ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK 19:00SOSYAL BİLGİLER-5 ORTAOKUL 19:30FEN BİLİMLERİ-5 ORTAOKUL 20:00SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL 20:30FEN BİLİMLERİ-6 ORTAOKUL 21:00ÖĞRETMENLER ODASI 21:30SOSYAL BİLGİLER-7 ORTAOKUL 22:00FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL 22:30İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 23:00FEN BİLİMLERİ-8 ORTAOKUL 23:30ARAPÇA-6 ORTAOKUL 00:00ORTAOKUL ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK 00:30Kapanış
EBA TV lise ders programı 23 Haziran 2021 Çarşamba08:50EBA SPOR 09:00TARİH-9 LİSE 09:30FİZİK-9 LİSE 10:00TARİH-10 LİSE 10:30FİZİK-10 LİSE 11:00TARİH-11 LİSE 11:30FİZİK-11 LİSE 12:00T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 12:30FİZİK-12 LİSE 13:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE 13:30SİYER-10 LİSE 14:00FIKIH-10 LİSE 14:30HADİS-10 LİSE 15:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 15:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9 16:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 16:30TARİH-9 LİSE 17:00FİZİK-9 LİSE 17:30TARİH-10 LİSE 18:00FİZİK-10 LİSE 18:30TARİH-11 LİSE 19:00FİZİK-11 LİSE 19:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 20:00FİZİK-12 LİSE 20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE 21:00SİYER-10 LİSE 21:30FIKIH-10 LİSE 22:00HADİS-10 LİSE 22:30MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 23:00MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9 23:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 00:00TARİH-9 LİSE 00:30FİZİK-9 LİSE 01:00TARİH-10 LİSE 01:30FİZİK-10 LİSE 02:00TARİH-11 LİSE 02:30FİZİK-11 LİSE 03:00T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 03:30FİZİK-12 LİSE 04:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE 04:30SİYER-10 LİSE 05:00FIKIH-10 LİSE 05:30HADİS-10 LİSE 06:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9 06:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9 07:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9 07:30TARİH-9 LİSE
TRT EBA TV frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile EBA' ya giriş yapmalısınız. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi online olarak intenet üzerinden de takip edilebiliyor. EBA resmi sitesi ve MEB resmi sitesinden dersler öğrencilere aktarılıyor.
EBA üzerinden dersleri takip etmek için tıklayınız.