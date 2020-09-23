TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Eylül 2020 Çarşamba

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
EBA TV ilkokul ders programı 22 Eylül 2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
22 Eylül 2020 EBA TV
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-4
|Birey ve Toplum (Herkesin Bir Kimliği Var-1)
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-4
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Yer Kabuğunun Yapısı)
|10.00
|HAYAT BİLGİSİ-3
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-1)
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-3
|Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-1)
|11.00
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-1)
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Modellerle Onluk ve Birlik Oluşturma)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Çizgi Çalışmaları-1
|12.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Okulumuzda Hayat (Tanışma)
|13.00
|MATEMATİK-1
|Uzamsal İlişkiler (Sağ, Sol, Ön, Arka, Ortasında ve Etrafında Kavramları)
|13.30
|TÜRKÇE
|Ses Bilgisel Farkındalık
|14.00
|HAYAT BİLGİSİ
|Aile Bireylerini Tanıtma
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma -Basit Emir Cümleleri-Okuma-Yazmaya Hazırlık
|15.00
|SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Herkesin Bir Kimliği Var-1)
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Yer Kabuğunun Yapısı)
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-1)
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-1)
|17.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-1)
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Modellerle Onluk ve Birlik Oluşturma)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Çizgi Çalışmaları-1
|18.30
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Tanışma)
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Uzamsal İlişkiler (Sağ, Sol, Ön, Arka, Ortasında ve Etrafında Kavramları)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Ses Bilgisel Farkındalık
|20.00
|HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)
|Aile Bireylerini Tanıtma
|20.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma -Basit Emir Cümleleri-Okuma-Yazmaya Hazırlık
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Uğur KOBAŞ
EBA TV ortaöğretim ders programı 22 Eylül 2020
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-5
|Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-5
|Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
|10.00
|SOSYAL BİLGİLER-6
|Toplumdaki Rollerim ve Bizi Biz Yapanlar
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-6
|Güneş Sistemi
|11.00
|SOSYAL BİLGİLER-7
|İletişime Başlıyorum
|11.30
|FEN BİLİMLERİ-7
|Uzay Araştırmaları
|12.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
|Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı
|12.30
|FEN BİLİMLERİ-8
|Mevsimlerin Oluşumu
|13.00
|ARAPÇA-6
|1.Okulda (Birinci Bölüm)
|13.30
|TÜRKÇE
|Dinleme Becerileri
|14.00
|FEN BİLİMLERİ
|Duyu Organları
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı
|15.00
|SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)
|Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)
|Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
|16.00
|SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)
|Toplumdaki Rollerim ve Bizi Biz Yapanlar
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)
|Güneş Sistemi
|17.00
|SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)
|İletişime Başlıyorum
|17.30
|FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)
|Uzay Araştırmaları
|18.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)
|Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı
|18.30
|FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)
|Mevsimlerin Oluşumu
|19.00
|ARAPÇA-6 (Tekrar)
|1.Okulda (Birinci Bölüm)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Dinleme Becerileri
|20.00
|FEN BİLİMLERİ (Tekrar)
|Duyu Organları
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Uğur KOBAŞ
EBA TV lise ders programı 22 Eylül 2020
|00.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Mesleki Matematik Aritmetiği 1
|EBA İzle
|00.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|Geometrik Çizimler 1
|TRT İzle *
|EBA İzle
|09.00
|TARİH-9
|Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih
|09.30
|FİZİK-9
|"Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları"
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10
|Allah İnancı ve İnsan
|10.30
|TARİH-10
|"Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler "
|11.00
|FİZİK-10
|Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
|11.30
|TARİH-11
|"Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler "
|12.00
|FİZİK-11
|Vektörler
|12.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
|20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/Mustafa Kemal'in Hayatı
|13.00
|FİZİK-12
|Düzgün Çembersel Hareket
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı
|14.00
|SİYER-10
|"1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları"
|14.30
|FIKIH-10
|1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi
|15.00
|HADİS-10
|"Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi"
|15.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Defterler ve Belgeler 1
|16.00
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|El İşlemleri 1
|16.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|Gebelik Dönemi 1
|17.00
|TARİH-9 (Tekrar)
|Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih
|17.30
|FİZİK-9 (Tekrar)
|"Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları"
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)
|Allah İnancı ve İnsan
|18.30
|TARİH-10 (Tekrar)
|"Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler "
|19.00
|FİZİK-10 (Tekrar)
|Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
|19.30
|TARİH-11 (Tekrar)
|"Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler "
|20.00
|FİZİK-11 (Tekrar)
|Vektörler
|20.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)
|20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/Mustafa Kemal'in Hayatı
|21.00
|FİZİK-12 (Tekrar)
|Düzgün Çembersel Hareket
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı
|22.00
|SİYER-10 (Tekrar)
|"1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları"
|22.30
|FIKIH-10 (Tekrar)
|1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi
|23.00
|HADİS-10 (Tekrar)
|"Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi"
|23.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Defterler ve Belgeler 1
Canlı derslerin gün ve saatleri 22 Eylül 2020
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.