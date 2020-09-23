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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Eylül 2020 Çarşamba

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 23 Eylül Çarşamba 00:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Eylül 2020 Çarşamba
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 22 Eylül 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

22 Eylül 2020 EBA TV


ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Herkesin Bir Kimliği Var-1)    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Yer Kabuğunun Yapısı)    
  10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-1)    
  10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-1)    
  11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-1)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Modellerle Onluk ve Birlik Oluşturma)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Çizgi Çalışmaları-1    
  12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Tanışma)    
  13.00 MATEMATİK-1 Uzamsal İlişkiler (Sağ, Sol, Ön, Arka, Ortasında ve Etrafında Kavramları)    
  13.30 TÜRKÇE Ses Bilgisel Farkındalık    
  14.00 HAYAT BİLGİSİ Aile Bireylerini Tanıtma    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma -Basit Emir Cümleleri-Okuma-Yazmaya Hazırlık    
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Herkesin Bir Kimliği Var-1)    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Yer Kabuğunun Yapısı)    
  16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-1)    
  16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-1)    
  17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-1)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Modellerle Onluk ve Birlik Oluşturma)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Çizgi Çalışmaları-1    
  18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Tanışma)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler (Sağ, Sol, Ön, Arka, Ortasında ve Etrafında Kavramları)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Ses Bilgisel Farkındalık    
  20.00 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Aile Bireylerini Tanıtma    
  20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma -Basit Emir Cümleleri-Okuma-Yazmaya Hazırlık    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Uğur KOBAŞ

EBA TV ortaöğretim ders programı 22 Eylül 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Güneş'in Yapısı ve Özellikleri    
  10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 Toplumdaki Rollerim ve Bizi Biz Yapanlar    
  10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Güneş Sistemi    
  11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 İletişime Başlıyorum    
  11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Uzay Araştırmaları    
  12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı    
  12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Mevsimlerin Oluşumu    
  13.00 ARAPÇA-6 1.Okulda (Birinci Bölüm)    
  13.30 TÜRKÇE Dinleme Becerileri    
  14.00 FEN BİLİMLERİ Duyu Organları    
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı    
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Güneş'in Yapısı ve Özellikleri    
  16.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Toplumdaki Rollerim ve Bizi Biz Yapanlar    
  16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Güneş Sistemi    
  17.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) İletişime Başlıyorum    
  17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Uzay Araştırmaları    
  18.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı    
  18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Mevsimlerin Oluşumu    
  19.00 ARAPÇA-6 (Tekrar) 1.Okulda (Birinci Bölüm)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Dinleme Becerileri    
  20.00 FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Duyu Organları    
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Uğur KOBAŞ

EBA TV lise ders programı 22 Eylül 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Mesleki Matematik Aritmetiği 1   EBA İzle
  00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Geometrik Çizimler 1 TRT İzle * EBA İzle
  09.00 TARİH-9 Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih    
  09.30 FİZİK-9 "Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları"    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Allah İnancı ve İnsan    
  10.30 TARİH-10 "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler "    
  11.00 FİZİK-10 Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç    
  11.30 TARİH-11 "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler "    
  12.00 FİZİK-11 Vektörler    
  12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/Mustafa Kemal'in Hayatı    
  13.00 FİZİK-12 Düzgün Çembersel Hareket    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı    
  14.00 SİYER-10 "1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları"    
  14.30 FIKIH-10 1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi    
  15.00 HADİS-10 "Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi"    
  15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Defterler ve Belgeler 1    
  16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 El İşlemleri 1    
  16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Gebelik Dönemi 1    
  17.00 TARİH-9 (Tekrar) Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih    
  17.30 FİZİK-9 (Tekrar) "Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları"    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Allah İnancı ve İnsan    
  18.30 TARİH-10 (Tekrar) "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler "    
  19.00 FİZİK-10 (Tekrar) Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç    
  19.30 TARİH-11 (Tekrar) "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler "    
  20.00 FİZİK-11 (Tekrar) Vektörler    
  20.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/Mustafa Kemal'in Hayatı    
  21.00 FİZİK-12 (Tekrar) Düzgün Çembersel Hareket    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı    
  22.00 SİYER-10 (Tekrar) "1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları"    
  22.30 FIKIH-10 (Tekrar) 1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi    
  23.00 HADİS-10 (Tekrar) "Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi"    
  23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Defterler ve Belgeler 1

 

Canlı derslerin gün ve saatleri 22 Eylül 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 23.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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