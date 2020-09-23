TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Eylül 2020 Çarşamba

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 22 Eylül 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

22 Eylül 2020 EBA TV

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Herkesin Bir Kimliği Var-1) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Yer Kabuğunun Yapısı) 10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-1) 10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-1) 11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-1) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Modellerle Onluk ve Birlik Oluşturma) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Çizgi Çalışmaları-1 12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Tanışma) 13.00 MATEMATİK-1 Uzamsal İlişkiler (Sağ, Sol, Ön, Arka, Ortasında ve Etrafında Kavramları) 13.30 TÜRKÇE Ses Bilgisel Farkındalık 14.00 HAYAT BİLGİSİ Aile Bireylerini Tanıtma 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma -Basit Emir Cümleleri-Okuma-Yazmaya Hazırlık 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Herkesin Bir Kimliği Var-1) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Yer Kabuğunun Yapısı) 16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıyorum-Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönlerim-1) 16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Şekli-1) 17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Kendimi Tanıtıyorum-1) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Modellerle Onluk ve Birlik Oluşturma) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Çizgi Çalışmaları-1 18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Tanışma) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Uzamsal İlişkiler (Sağ, Sol, Ön, Arka, Ortasında ve Etrafında Kavramları) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Ses Bilgisel Farkındalık 20.00 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Aile Bireylerini Tanıtma 20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma -Basit Emir Cümleleri-Okuma-Yazmaya Hazırlık 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Uğur KOBAŞ

EBA TV ortaöğretim ders programı 22 Eylül 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz 09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Güneş'in Yapısı ve Özellikleri 10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 Toplumdaki Rollerim ve Bizi Biz Yapanlar 10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Güneş Sistemi 11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 İletişime Başlıyorum 11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Uzay Araştırmaları 12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı 12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Mevsimlerin Oluşumu 13.00 ARAPÇA-6 1.Okulda (Birinci Bölüm) 13.30 TÜRKÇE Dinleme Becerileri 14.00 FEN BİLİMLERİ Duyu Organları 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı 15.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz 15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Güneş'in Yapısı ve Özellikleri 16.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Toplumdaki Rollerim ve Bizi Biz Yapanlar 16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Güneş Sistemi 17.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) İletişime Başlıyorum 17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Uzay Araştırmaları 18.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı 18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Mevsimlerin Oluşumu 19.00 ARAPÇA-6 (Tekrar) 1.Okulda (Birinci Bölüm) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Dinleme Becerileri 20.00 FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Duyu Organları 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Uğur KOBAŞ

EBA TV lise ders programı 22 Eylül 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Mesleki Matematik Aritmetiği 1 EBA İzle 00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Geometrik Çizimler 1 TRT İzle * EBA İzle 09.00 TARİH-9 Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih 09.30 FİZİK-9 "Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları" 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Allah İnancı ve İnsan 10.30 TARİH-10 "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler " 11.00 FİZİK-10 Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 11.30 TARİH-11 "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler " 12.00 FİZİK-11 Vektörler 12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/Mustafa Kemal'in Hayatı 13.00 FİZİK-12 Düzgün Çembersel Hareket 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı 14.00 SİYER-10 "1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları" 14.30 FIKIH-10 1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi 15.00 HADİS-10 "Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi" 15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Defterler ve Belgeler 1 16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 El İşlemleri 1 16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Gebelik Dönemi 1 17.00 TARİH-9 (Tekrar) Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih 17.30 FİZİK-9 (Tekrar) "Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları" 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Allah İnancı ve İnsan 18.30 TARİH-10 (Tekrar) "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler " 19.00 FİZİK-10 (Tekrar) Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 19.30 TARİH-11 (Tekrar) "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler " 20.00 FİZİK-11 (Tekrar) Vektörler 20.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/Mustafa Kemal'in Hayatı 21.00 FİZİK-12 (Tekrar) Düzgün Çembersel Hareket 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma-Basit Emir Cümleleri-Harflerin Yazımı 22.00 SİYER-10 (Tekrar) "1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları" 22.30 FIKIH-10 (Tekrar) 1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi 23.00 HADİS-10 (Tekrar) "Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi" 23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Defterler ve Belgeler 1

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

Canlı derslerin gün ve saatleri 22 Eylül 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.