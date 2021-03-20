İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Mart 2021 Cumartesi

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 20.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:02
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Mart 2021 Cumartesi
Takip Et:

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir. 

 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

18 Mart Perşembe tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

ilkokul 20 Mart

Ortaokul  20 Mart

Lise 20 Mart

 

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
MEB Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?
MEB Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?
PYBS,İOKBS, DPY bursları ne zaman yatacak? 2021 burs tarihleri
PYBS,İOKBS, DPY bursları ne zaman yatacak? 2021 burs tarihleri
MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı tarihi
MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı tarihi
EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı
EBA bugün canlı dersim var mı? TRT EBA TV canlı izle ekranı

Popüler Haberler

İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 20 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
20 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 20 Mart 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Mart 2021 Cumartesi
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Show Tv Bir Şansım Olsa yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem kimdir, nereli yaşı kaç?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV8 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
Star TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.