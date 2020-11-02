TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Kasım 2020 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

02 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 02 Kasım2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 02 Kasım 2020

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Ne Oldu? Neden Oldu? Nasıl Oldu? Kim Yaptı? (Türkçe Dil, Müzik ve Oyun Etkinlikleri) 09.00 TÜRKÇE-4 Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı) 09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme) 10.00 TÜRKÇE-3 Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama) 10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi) 11.00 TÜRKÇE-2 Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (İ, i) 12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı) 13.30 TÜRKÇE M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma 14.00 MATEMATİK Toplama İşlemi 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Ev eşyaları Nerede? (içinde, altında, üstünde...) - Y-y Sesi 15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı) 15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme) 16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama) 16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi) 17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (İ, i) 18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı) 19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Ne Oldu? Neden Oldu? Nasıl Oldu? Kim Yaptı? (Türkçe Dil, Müzik ve Oyun Etkinlikleri) 20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Doç. Dr. Haluk ÜNSAL 21.00 TÜRKÇE (Tekrar) M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma 21.30 MATEMATİK (Tekrar) Toplama İşlemi 22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Ev eşyaları Nerede? (içinde, altında, üstünde...) - Y-y Sesi



EBA TV Ortaokul ders programı 02 Kasım 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Cümlede Anlam Soru Çözümü 09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler / Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki 10.00 TÜRKÇE-6 Yabancı Dillerden Alınmış Türkçemize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler 10.30 MATEMATİK-6 Çarpanlar ve Katlar / Genel Tekrar 11.00 TÜRKÇE-7 Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 11.30 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılar / Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme 12.00 TÜRKÇE-8 Cümlede Anlam 2 12.30 MATEMATİK-8 Üslü İfadelerle İşlemler / Genel Tekrar 13.00 ARAPÇA-5 Şedde 13.30 TÜRKÇE İsim Sıfat ve Tamlamaların Metin Anlamına Katkısı 14.00 MATEMATİK Çıkarma İşlemi 14.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Yakın Çevrede Ne Var? - Karşısında -Türkçe Okuma Yazma (U-Ü Harfleri) 15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Cümlede Anlam Soru Çözümü 15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler / Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki 16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Yabancı Dillerden Alınmış Türkçemize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler 16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar / Genel Tekrar 17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılar / Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme 18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam 2 18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üslü İfadelerle İşlemler / Genel Tekrar 19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Şedde 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) İsim Sıfat ve Tamlamaların Metin Anlamına Katkısı 20.00 MATEMATİK (Tekrar) Çıkarma İşlemi 20.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Yakın Çevrede Ne Var? - Karşısında -Türkçe Okuma Yazma (U-Ü Harfleri) 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Doç. Dr. Haluk ÜNSAL

EBA TV Lise ders programı 02 Kasım 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Yüzde ve Binde Kavramı 00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Çokgen Çizim Yöntemleri 09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Cumhuriyet Dönemi'nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri 09.30 MATEMATİK-9 Bölünebilme Kuralları 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Ayet" 10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 "Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Öneği / Tanzimat Edebiyatı " 11.00 MATEMATİK-10 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 "Cümlenin Ögeleri " 12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar 12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 "Küçürek (Minimal) Hikâye Önekleri " 13.00 MATEMATİK-12 Gerçek Sayı Dizileri 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Yakın Çevre (Yakın Çevrede Ne Var? ) - U ve Ü Harfleri 14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Medd-i Lâzım) 14.30 ARAPÇA-9 "Aile Bireyleri Aile Bireyleri, İzafet, İsim Cümlesi" 15.00 TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 "13 İhlas ve Sünnete Uygunluk 14 İnanç İbadet İlişkisi" 15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 "Ana -Baba Tutumları -1 " 16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Yüzde ve Binde Kavramı 16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Çokgen Çizim Yöntemleri 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi'nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri 17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Bölünebilme Kuralları 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) "3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Ayet" 18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) "Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Öneği / Tanzimat Edebiyatı " 19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) "Cümlenin Ögeleri " 20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar 20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) "Küçürek (Minimal) Hikâye Önekleri " 21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Gerçek Sayı Dizileri 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Yakın Çevre (Yakın Çevrede Ne Var? ) - U ve Ü Harfleri 22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Medd-i Lâzım) 22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "Aile Bireyleri Aile Bireyleri, İzafet, İsim Cümlesi" 23.00 TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 (Tekrar) "13 İhlas ve Sünnete Uygunluk 14 İnanç İbadet İlişkisi" 23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) "Ana -Baba Tutumları -1 "

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.