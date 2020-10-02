TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Ekim 2020 Cuma

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

1 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 1 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ortaöğretim ders programı 1 Ekim 2020

EBA TV lise ders programı 1 Ekim 2020

00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Müzik Etkinlikleri-2 EBA İzle TRT İzle * 00.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Kelime İşlemci EBA İzle TRT İzle * 09.00 COĞRAFYA-9 Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi 09.30 KİMYA-9 Kimyanın Sembolik Dili 10.00 9-10-11-12 TBA Sanat 10.30 COĞRAFYA-10 Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi 11.00 KİMYA-10 Kimyanın Temel Kanunları II 11.30 COĞRAFYA-11 Biyomlar 12.00 KİMYA-11 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I 12.30 COĞRAFYA-12 Doğal Sistemlerdeki Değişimler 13.00 KİMYA-12 Elektrotler ve Elektrokimyasal Hücreler 13.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi 14.00 DİNLER TARİHİ-12 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 14.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi 15.00 KELAM-12 2. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi 15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Ölçme Uygulmaları -4 16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Vücudun Temel Yapısı-2 16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-2 17.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi 17.30 KİMYA-9 (Tekrar) Kimyanın Sembolik Dili 18.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Sanat 18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi 19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyanın Temel Kanunları II 19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Biyomlar 20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I 20.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Doğal Sistemlerdeki Değişimler 21.00 KİMYA-12 (Tekrar) Elektrotler ve Elektrokimyasal Hücreler 21.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) 2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi 22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 22.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) 2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi 23.00 KELAM-12 (Tekrar) 2. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi 23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Ölçme Uygulmaları -4

Canlı derslerin gün ve saatleri 1 Ekim 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.