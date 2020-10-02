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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Ekim 2020 Cuma

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberimize göz atarak Ekim 2 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Ekim 2020 Cuma
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

1 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 1 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

09.00 İNGİLİZCE-4 Classroom rules EBA İzle  
  09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler EBA İzle  
  10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Arkadaşımdan Etkilenirim) EBA İzle  
  10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Katmanları-2)    
  11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Ders Araç ve Gereçleri-1) EBA İzle  
  11.30 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Görsel Okuma) EBA İzle  
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Çizgi Çalışmaları-3    
  12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Okula Geliş ve Gidişlerde Güvenlik Kurallarına Uyar-2) EBA İzle  
  13.00 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Düzenli Çizgi Çalışmaları-1) EBA İzle  
  13.30 TÜRKÇE Okuduğunu Özetleme EBA İzle  
  14.00 HAYAT BİLGİSİ Bir Gününü Planlama EBA İzle  
  14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı    
  15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Classroom rules EBA İzle  
  15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler EBA İzle  
  16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Arkadaşımdan Etkilenirim) EBA İzle  
  16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Katmanları-2)    
  17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Ders Araç ve Gereçleri-1) EBA İzle  
  17.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Görsel Okuma) EBA İzle  
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Çizgi Çalışmaları-3    
  18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okula Geliş ve Gidişlerde Güvenlik Kurallarına Uyar-2) EBA İzle  
  19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Zaman ve Mekân (Düzenli Çizgi Çalışmaları-1) EBA İzle  
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Okuduğunu Özetleme EBA İzle  
  20.00 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Bir Gününü Planlama EBA İzle  
  20.30 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Ayşe Şule BİLGİÇ


 

EBA TV ortaöğretim ders programı 1 Ekim 2020

 

09.00 TÜRKÇE-5 Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir EBA İzle TRT İzle *
  10.00 TÜRKÇE-6 Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler EBA İzle TRT İzle *
  11.00 TÜRKÇE-7 Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  11.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Melekler ve Özellikleri-2 EBA İzle TRT İzle *
  12.00 TÜRKÇE-8 Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar EBA İzle TRT İzle *
  13.00 ARAPÇA-8 Kulüpler-2 EBA İzle TRT İzle *
  13.30 TÜRKÇE Metin Türleri EBA İzle TRT İzle *
  14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Nezaket İfadeleri EBA İzle TRT İzle *
  14.30 TBA TBA Kuşağı   TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir EBA İzle TRT İzle *
  16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler EBA İzle TRT İzle *
  17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Melekler ve Özellikleri-2 EBA İzle TRT İzle *
  18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri EBA İzle TRT İzle *
  18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar EBA İzle TRT İzle *
  19.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Kulüpler-2 EBA İzle TRT İzle *
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Türleri EBA İzle TRT İzle *
  20.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Nezaket İfadeleri EBA İzle TRT İzle *
  20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı   TRT İzle *
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Ayşe Şule BİLGİÇ  

EBA TV lise ders programı 1 Ekim 2020

 

00.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Müzik Etkinlikleri-2 EBA İzle TRT İzle *
  00.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Kelime İşlemci EBA İzle TRT İzle *
  09.00 COĞRAFYA-9 Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi    
  09.30 KİMYA-9 Kimyanın Sembolik Dili    
  10.00 9-10-11-12 TBA Sanat    
  10.30 COĞRAFYA-10 Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi    
  11.00 KİMYA-10 Kimyanın Temel Kanunları II    
  11.30 COĞRAFYA-11 Biyomlar    
  12.00 KİMYA-11 Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I    
  12.30 COĞRAFYA-12 Doğal Sistemlerdeki Değişimler    
  13.00 KİMYA-12 Elektrotler ve Elektrokimyasal Hücreler    
  13.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi    
  14.00 DİNLER TARİHİ-12 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi    
  14.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi    
  15.00 KELAM-12 2. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi    
  15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Ölçme Uygulmaları -4    
  16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Vücudun Temel Yapısı-2    
  16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-2    
  17.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi    
  17.30 KİMYA-9 (Tekrar) Kimyanın Sembolik Dili    
  18.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Sanat    
  18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi    
  19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Kimyanın Temel Kanunları II    
  19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Biyomlar    
  20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I    
  20.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Doğal Sistemlerdeki Değişimler    
  21.00 KİMYA-12 (Tekrar) Elektrotler ve Elektrokimyasal Hücreler    
  21.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) 2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi    
  22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi    
  22.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) 2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi    
  23.00 KELAM-12 (Tekrar) 2. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi    
  23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Ölçme Uygulmaları -4

Canlı derslerin gün ve saatleri 1 Ekim 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 02.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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