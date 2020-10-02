TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Ekim 2020 Cuma

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
1 Ekim 2020 EBA TV
ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 1 Ekim 2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
|09.00
|İNGİLİZCE-4
|Classroom rules
|EBA İzle
|09.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4
|Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
|EBA İzle
|10.00
|HAYAT BİLGİSİ-3
|Okulumuzda Hayat (Arkadaşımdan Etkilenirim)
|EBA İzle
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-3
|Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Katmanları-2)
|11.00
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Okulumuzda Hayat (Ders Araç ve Gereçleri-1)
|EBA İzle
|11.30
|TÜRKÇE-2
|Birey ve Toplum (Görsel Okuma)
|EBA İzle
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Çizgi Çalışmaları-3
|12.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Okulumuzda Hayat (Okula Geliş ve Gidişlerde Güvenlik Kurallarına Uyar-2)
|EBA İzle
|13.00
|TÜRKÇE-1
|Zaman ve Mekân (Düzenli Çizgi Çalışmaları-1)
|EBA İzle
|13.30
|TÜRKÇE
|Okuduğunu Özetleme
|EBA İzle
|14.00
|HAYAT BİLGİSİ
|Bir Gününü Planlama
|EBA İzle
|14.30
|1-2-3-4 TBA
|TBA Kuşağı
|15.00
|İNGİLİZCE-4 (Tekrar)
|Classroom rules
|EBA İzle
|15.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)
|Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler
|EBA İzle
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Arkadaşımdan Etkilenirim)
|EBA İzle
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|Gezegenimizi Tanıyalım (Dünyamızın Katmanları-2)
|17.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Ders Araç ve Gereçleri-1)
|EBA İzle
|17.30
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Görsel Okuma)
|EBA İzle
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Çizgi Çalışmaları-3
|18.30
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Okula Geliş ve Gidişlerde Güvenlik Kurallarına Uyar-2)
|EBA İzle
|19.00
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Zaman ve Mekân (Düzenli Çizgi Çalışmaları-1)
|EBA İzle
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Okuduğunu Özetleme
|EBA İzle
|20.00
|HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)
|Bir Gününü Planlama
|EBA İzle
|20.30
|1-2-3-4 TBA (Tekrar)
|TBA Kuşağı
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Ayşe Şule BİLGİÇ
EBA TV ortaöğretim ders programı 1 Ekim 2020
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|09.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
|Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.30
|MATEMATİK-6
|Doğal Sayılarla İşlemler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
|Melekler ve Özellikleri-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.30
|MATEMATİK-8
|Çarpanlar ve Katlar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.00
|ARAPÇA-8
|Kulüpler-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.30
|TÜRKÇE
|Metin Türleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.00
|BECERİ ÖĞRETİMİ
|Nezaket İfadeleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.30
|TBA
|TBA Kuşağı
|TRT İzle *
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)
|Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)
|Melekler ve Özellikleri-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Deyimler ve Atasözleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar
|EBA İzle
|TRT İzle *
|19.00
|ARAPÇA-8 (Tekrar)
|Kulüpler-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Metin Türleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.00
|BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)
|Nezaket İfadeleri
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.30
|TBA (Tekrar)
|TBA Kuşağı
|TRT İzle *
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI
|Ayşe Şule BİLGİÇ
EBA TV lise ders programı 1 Ekim 2020
|00.00
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|Müzik Etkinlikleri-2
|EBA İzle
|TRT İzle *
|00.30
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Kelime İşlemci
|EBA İzle
|TRT İzle *
|09.00
|COĞRAFYA-9
|Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi
|09.30
|KİMYA-9
|Kimyanın Sembolik Dili
|10.00
|9-10-11-12 TBA
|Sanat
|10.30
|COĞRAFYA-10
|Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi
|11.00
|KİMYA-10
|Kimyanın Temel Kanunları II
|11.30
|COĞRAFYA-11
|Biyomlar
|12.00
|KİMYA-11
|Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I
|12.30
|COĞRAFYA-12
|Doğal Sistemlerdeki Değişimler
|13.00
|KİMYA-12
|Elektrotler ve Elektrokimyasal Hücreler
|13.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
|2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
|14.00
|DİNLER TARİHİ-12
|3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
|14.30
|İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12
|2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi
|15.00
|KELAM-12
|2. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi
|15.30
|ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9
|Ölçme Uygulmaları -4
|16.00
|SAĞLIK HİZMETLERİ 10
|Vücudun Temel Yapısı-2
|16.30
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
|Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-2
|17.00
|COĞRAFYA-9 (Tekrar)
|Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi
|17.30
|KİMYA-9 (Tekrar)
|Kimyanın Sembolik Dili
|18.00
|9-10-11-12 TBA (Tekrar)
|Sanat
|18.30
|COĞRAFYA-10 (Tekrar)
|Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi
|19.00
|KİMYA-10 (Tekrar)
|Kimyanın Temel Kanunları II
|19.30
|COĞRAFYA-11 (Tekrar)
|Biyomlar
|20.00
|KİMYA-11 (Tekrar)
|Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I
|20.30
|COĞRAFYA-12 (Tekrar)
|Doğal Sistemlerdeki Değişimler
|21.00
|KİMYA-12 (Tekrar)
|Elektrotler ve Elektrokimyasal Hücreler
|21.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)
|2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
|22.00
|DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)
|3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
|22.30
|İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)
|2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi
|23.00
|KELAM-12 (Tekrar)
|2. Kelam İlminin Doğuşu ve Gelişmesi
|23.30
|ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|Ölçme Uygulmaları -4
Canlı derslerin gün ve saatleri 1 Ekim 2020
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.