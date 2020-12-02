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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Aralık 2020 Çarşamba

Birçok kişinin merak ettiği TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 2 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Aralık 2020 Çarşamba
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

1 Aralık 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 1 Aralık 2020

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Sanat ve Türkçe Etkinlikleri) EBA İzle TRT İzle *
  09.00 TÜRKÇE-4 Erdemler (Sevgi Çuvalı) EBA İzle TRT İzle *
  09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Problem Çözme ve Problem Kurma-1) EBA İzle TRT İzle *
  10.00 TÜRKÇE-3 Erdemler (Her Şeye Rağmen) EBA İzle TRT İzle *
  10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşleminde Sonucu Tahmin Etme) EBA İzle TRT İzle *
  11.00 TÜRKÇE-2 Erdemler (Düşünen Hindi Fıkrasıi) EBA İzle TRT İzle *
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma-3) EBA İzle TRT İzle *
  12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (M Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) EBA İzle TRT İzle *
  13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Onluk-Birlik-1) EBA İzle TRT İzle *
  13.30 TÜRKÇE R Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma EBA İzle TRT İzle *
  14.00 MATEMATİK Çıkarma İşlemi EBA İzle TRT İzle *
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Dün-Bugün-Yarın, G-g Sesi, Yarın Ne Yapacaksın? EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Erdemler (Sevgi Çuvalı) EBA İzle TRT İzle *
  15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Problem Çözme ve Problem Kurma-1) EBA İzle TRT İzle *
  16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (Her Şeye Rağmen) EBA İzle TRT İzle *
  16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşleminde Sonucu Tahmin Etme) EBA İzle TRT İzle *
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (M Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) EBA İzle TRT İzle *
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Onluk-Birlik-1) EBA İzle TRT İzle *
  19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Sanat ve Türkçe Etkinlikleri) EBA İzle TRT İzle *
  20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN   EBA İzle TRT İzle *
  21.00 TÜRKÇE (Tekrar) R Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma EBA İzle TRT İzle *
  21.30 MATEMATİK (Tekrar) Çıkarma İşlemi EBA İzle TRT İzle *
  22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Dün-Bugün-Yarın, G-g Sesi, Yarın Ne Yapacaksın? EBA İzle TRT İzle *

EBA TV Ortaokul ders programı 1 Aralık 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  09.30 MATEMATİK-5 Kesirler / Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre ve Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme EBA İzle TRT İzle *
  10.00 TÜRKÇE-6 Metinde Anlam - 2 EBA İzle TRT İzle *
  10.30 MATEMATİK-6 Tam Sayılar / Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  11.00 TÜRKÇE-7 Hikaye Unsurları / Anlatıcı Türleri EBA İzle TRT İzle *
  11.30 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılarla İşlemler / Bölme İşlemi EBA İzle TRT İzle *
  12.00 TÜRKÇE-8 Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  12.30 MATEMATİK-8 Kareköklü İfadelerle İşlemler / Doğal Sayı Yapan Çarpan ve Ondalık Gösterimlerin Kareköklü İfadeleri EBA İzle TRT İzle *
  13.00 ARAPÇA-5 Elif – Lam Takısı ( ال ) EBA İzle TRT İzle *
  13.30 TÜRKÇE Verilen Kelimeler Arasından Tür İsimlerini Bulma EBA İzle TRT İzle *
  14.00 MATEMATİK İki Basamaklı Sayılarla Çarpma İşlemi EBA İzle TRT İzle *
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Nereye? Ne İle? - Taşıtlar- Dikte Çalışması EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Kesirler / Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre ve Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme EBA İzle TRT İzle *
  16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Metinde Anlam - 2 EBA İzle TRT İzle *
  16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Tam Sayılar / Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Hikaye Unsurları / Anlatıcı Türleri EBA İzle TRT İzle *
  17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılarla İşlemler / Bölme İşlemi EBA İzle TRT İzle *
  18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Kareköklü İfadelerle İşlemler / Doğal Sayı Yapan Çarpan ve Ondalık Gösterimlerin Kareköklü İfadeleri EBA İzle TRT İzle *
  19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Elif – Lam Takısı ( ال ) EBA İzle TRT İzle *
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Verilen Kelimeler Arasından Tür İsimlerini Bulma EBA İzle TRT İzle *
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) İki Basamaklı Sayılarla Çarpma İşlemi EBA İzle TRT İzle *
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Nereye? Ne İle? - Taşıtlar- Dikte Çalışması EBA İzle TRT İzle *
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Mehmet KONUK EBA İzle TRT İzle *

EBA TV 1 Aralık lise ders programı

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Şiirde İmge ve Söz Sanatları EBA İzle TRT İzle *
  09.30 MATEMATİK-9 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler EBA İzle TRT İzle *
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 1. Dinin Tanımı ve Kaynağı c) Hz Adem’den Hz Muhammed’e Kadar Din Kavramı d) Farklı Bilim Dallarına Göre Din Tanımları EBA İzle TRT İzle *
  10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Şiir / Koşuk- Sagu EBA İzle TRT İzle *
  11.00 MATEMATİK-10 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi EBA İzle TRT İzle *
  11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Fecriâti Şiiri, Saf (Öz) Şiir EBA İzle TRT İzle *
  12.00 MATEMATİK-11 Doğrunun Analitik İncelenmesi EBA İzle TRT İzle *
  12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir EBA İzle TRT İzle *
  13.00 MATEMATİK-12 Toplam - Fark ve İki kat Açı Formülleri EBA İzle TRT İzle *
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Taşıtlar, Hece Çalışması EBA İzle TRT İzle *
  14.00 KUR'AN-I KERİM Haftanın Tekrarı EBA İzle TRT İzle *
  14.30 ARAPÇA-9 Men Sorusu, İsmi İşaretlerle Muttasıl Zamirlerin Cümlede Kullanımı (Benim, Onun …. var.) Cümle Yapısı EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Mü'minin Miracı Namaz EBA İzle TRT İzle *
  15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Okul ve Çocuk EBA İzle TRT İzle *
  16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Basit Yüzde Hesapları, Temel Sayının Hesaplanması EBA İzle TRT İzle *
  16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Görünüş Çıkarma EBA İzle TRT İzle *
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Şiirde İmge ve Söz Sanatları EBA İzle TRT İzle *
  17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler EBA İzle TRT İzle *
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) 1. Dinin Tanımı ve Kaynağı c) Hz Adem’den Hz Muhammed’e Kadar Din Kavramı d) Farklı Bilim Dallarına Göre Din Tanımları EBA İzle TRT İzle *
  18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Şiir / Koşuk- Sagu EBA İzle TRT İzle *
  19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi EBA İzle TRT İzle *
  19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Fecriâti Şiiri, Saf (Öz) Şiir EBA İzle TRT İzle *
  20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Doğrunun Analitik İncelenmesi EBA İzle TRT İzle *
  20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir EBA İzle TRT İzle *
  21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Toplam - Fark ve İki kat Açı Formülleri EBA İzle TRT İzle *
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Taşıtlar, Hece Çalışması EBA İzle TRT İzle *
  22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Haftanın Tekrarı EBA İzle TRT İzle *
  22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) Men Sorusu, İsmi İşaretlerle Muttasıl Zamirlerin Cümlede Kullanımı (Benim, Onun …. var.) Cümle Yapısı EBA İzle TRT İzle *
  23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Mü'minin Miracı Namaz EBA İzle TRT İzle *
  23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Okul ve Çocuk EBA İzle TRT İzle *



 

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 02.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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