İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Mayıs 2021 Çarşamba

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 19.05.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Mayıs 2021 Çarşamba
Takip Et:

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir. 

Eba TV İlkokul ders programı 

Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

EBA Ortaokul ders programı 

EBA lise ders programı  

  

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu?
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu?
19 Mayıs’ta okullar tatil mi, EBA canlı ders var mı? Online eğitim yapılacak mı?
19 Mayıs’ta okullar tatil mi, EBA canlı ders var mı? Online eğitim yapılacak mı?
MEB 2021 okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak
MEB 2021 okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak
19 Mayıs okullar tatil mi, canlı ders var mı?
19 Mayıs okullar tatil mi, canlı ders var mı?
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 19 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Mayıs 2021 Çarşamba indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 19 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
19 Mayıs 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 19 Mayıs 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Mayıs 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Mayıs 2021 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Mayıs 2021 Çarşamba
TRT 1 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Düğünler için kısıtlama ne zaman kalkacak? Nikah ve düğünler ne zaman başlayacak? 17 Mayıs sonrası düğün kısıtlamaları kalkar mı?
Kısa çalışma ödeneği neden 0 yazıyor? KÇÖ neden sıfır gözüküyor?
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 38. yeni bölümde neler olacak?
Kefaret 27.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Star TV canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
ÇKS 2021 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Masumiyet 13. bölüm fragmanı izle - Masumiyet 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.