TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ocak 2021 Pazar

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 17 Ocak 2021 Pazar tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 17 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

17 Ocak 2021 Pazar tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 17 Ocak 2021 Pazar

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Türkçe, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

09.00 İNGİLİZCE-4 My Day

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 Din Güzel Ahlaktır

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)

10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)

11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )

11.30 TÜRKÇE-2 Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)

12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (C, c )

12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-1)

13.00 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

13.30 TÜRKÇE Ğ Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

14.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Kendisiyle Akranları Arasındaki Benzer ve Farklı Yönleri Ayırt Etme

14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı

15.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Day

15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Din Güzel Ahlaktır

16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)

16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)

17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )

17.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)

18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (C, c )

18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-1)

19.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Türkçe, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Toprak SERGEN

21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Ğ Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma

21.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Kendisiyle Akranları Arasındaki Benzer ve Farklı Yönleri Ayırt Etme

22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

EBA TV 17 Ocak 2021 Pazar ortaokul ders programı

09.00 TÜRKÇE-5 Metinler Arası Karşılaştırma

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Nezaket Kuralları

10.00 TÜRKÇE-6 Söz Sanatları, Şiirde Ahenk Unsurları

10.30 MATEMATİK-6 Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi

11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü

11.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet

12.00 TÜRKÇE-8 Yazım Kuralları

12.30 MATEMATİK-8 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler / Özdeşlikler ve Modellemeleri

13.00 ARAPÇA-8 Yardımlaşma 1

13.30 TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme

14.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Dinlediği Müzikli Öyküde Geçen Varlıkların Seslerini Taklit Etme

14.30 TBA TBA Kuşağı

15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Metinler Arası Karşılaştırma

15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Nezaket Kuralları

16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Söz Sanatları, Şiirde Ahenk Unsurları

16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi

17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü

17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet

18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Yazım Kuralları

18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler / Özdeşlikler ve Modellemeleri

19.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Yardımlaşma 1

19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Türlerini Ayırt Etme

20.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Dinlediği Müzikli Öyküde Geçen Varlıkların Seslerini Taklit Etme

20.30 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Toprak SERGEN

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 17 Ocak 2021 Pazar lise ders programı

09.00 COĞRAFYA-9 Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme - Kabartma Yöntemleri

09.30 KİMYA-9 Güçlü Etkileşimler III - Kovalent Bağ

10.00 TBA SANAT Animasyon Kampı

10.30 COĞRAFYA-10 Topraklar

11.00 KİMYA-10 Homojen ve Heterojen Karışımlar III

11.30 COĞRAFYA-11 Türkiye'de Ormancılık ve Hayvancılık

12.00 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III

12.30 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası

13.00 KİMYA-12 Lewis Formülleri II

13.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

14.00 DİNLER TARİHİ-12 Hristiyanlığın İnanç Esasları

14.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 İslam Toplumunda Ekonomik Hayat

15.00 KELAM-12 Din ve Dinî Yorum

15.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Koruyucu Ekipmanlar, Ölçme, Kesme ve Delme İşlemleri

16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Vücut Sıvıları

16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Operatörler-1

17.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme - Kabartma Yöntemleri

17.30 KİMYA-9 (Tekrar) Güçlü Etkileşimler III - Kovalent Bağ

18.00 TBA SANAT (Tekrar) Animasyon Kampı

18.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Topraklar

19.00 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar III

19.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye'de Ormancılık ve Hayvancılık

20.00 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III

20.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası

21.00 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri II

21.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

22.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hristiyanlığın İnanç Esasları

22.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) İslam Toplumunda Ekonomik Hayat

23.00 KELAM-12 (Tekrar) Din ve Dinî Yorum

23.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Koruyucu Ekipmanlar, Ölçme, Kesme ve Delme İşlemleri

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.