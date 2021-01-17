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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ocak 2021 Pazar

Birçok kişinin merak ettiği 17 Ocak 2021 Pazar günü gündeme gelen TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 17-01-2021 tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:04
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ocak 2021 Pazar
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 17 Ocak 2021 Pazar tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 17 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

17 Ocak 2021 Pazar tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 17 Ocak 2021 Pazar

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Beslenme (Türkçe, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)       

09.00    İNGİLİZCE-4    My Day       

09.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4    Din Güzel Ahlaktır       

10.00    HAYAT BİLGİSİ-3    Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)       

10.30    FEN BİLİMLERİ-3    Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)       

11.00    HAYAT BİLGİSİ-2    Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )       

11.30    TÜRKÇE-2    Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)       

12.00    OKUYORUM YAZIYORUM    Sesleri Tanıyoruz (C, c )       

12.30    HAYAT BİLGİSİ-1    Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-1)       

13.00    TÜRKÇE-1    Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )       

13.30    TÜRKÇE    Ğ Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma       

14.00    HAYAT BİLGİSİ-1    Kendisiyle Akranları Arasındaki Benzer ve Farklı Yönleri Ayırt Etme       

14.30    1-2-3-4 TBA    TBA Kuşağı       

15.00    İNGİLİZCE-4 (Tekrar)    My Day       

15.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)    Din Güzel Ahlaktır       

16.00    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Ne Zaman Ne Yemeliyim?)       

16.30    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık ve Işık Kaynakları ile İlgili Neler Öğrendik?)       

17.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Meyve ve Sebze Tüketimi )       

17.30    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Anadolu Masalları-Horoz ile Tilki)       

18.00    OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)    Sesleri Tanıyoruz (C, c )       

18.30    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat(Kişisel Bakımını Düzenli Olarak Yapar-1)       

19.00    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (C Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )       

19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Beslenme (Türkçe, Fen, Matematik ve Oyun Etkinlikleri)       

20.30    ÖĞRETMENLER ODASI    Toprak SERGEN       

21.00    TÜRKÇE (Tekrar)    Ğ Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma       

21.30    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Kendisiyle Akranları Arasındaki Benzer ve Farklı Yönleri Ayırt Etme       

22.00    1-2-3-4 TBA (Tekrar)    TBA Kuşağı

EBA TV 17 Ocak 2021 Pazar ortaokul ders programı

09.00    TÜRKÇE-5    Metinler Arası Karşılaştırma       

09.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5    Nezaket Kuralları       

10.00    TÜRKÇE-6    Söz Sanatları, Şiirde Ahenk Unsurları       

10.30    MATEMATİK-6    Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi       

11.00    TÜRKÇE-7    Soru Çözümü       

11.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7    Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet       

12.00    TÜRKÇE-8    Yazım Kuralları       

12.30    MATEMATİK-8    Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler / Özdeşlikler ve Modellemeleri       

13.00    ARAPÇA-8    Yardımlaşma 1       

13.30    TÜRKÇE    Metin Türlerini Ayırt Etme       

14.00    BECERİ ÖĞRETİMİ    Dinlediği Müzikli Öyküde Geçen Varlıkların Seslerini Taklit Etme       

14.30    TBA    TBA Kuşağı       

15.00    TÜRKÇE-5 (Tekrar)    Metinler Arası Karşılaştırma       

15.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Nezaket Kuralları       

16.00    TÜRKÇE-6 (Tekrar)    Söz Sanatları, Şiirde Ahenk Unsurları       

16.30    MATEMATİK-6 (Tekrar)    Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi       

17.00    TÜRKÇE-7 (Tekrar)    Soru Çözümü       

17.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)    Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet       

18.00    TÜRKÇE-8 (Tekrar)    Yazım Kuralları       

18.30    MATEMATİK-8 (Tekrar)    Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler / Özdeşlikler ve Modellemeleri       

19.00    ARAPÇA-8 (Tekrar)    Yardımlaşma 1       

19.30    TÜRKÇE (Tekrar)    Metin Türlerini Ayırt Etme       

20.00    BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)    Dinlediği Müzikli Öyküde Geçen Varlıkların Seslerini Taklit Etme       

20.30    TBA (Tekrar)    TBA Kuşağı       

21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI    Toprak SERGEN

 

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 17 Ocak 2021 Pazar lise ders programı

09.00    COĞRAFYA-9    Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme - Kabartma Yöntemleri        

09.30    KİMYA-9    Güçlü Etkileşimler III - Kovalent Bağ       

10.00    TBA SANAT    Animasyon Kampı       

10.30    COĞRAFYA-10    Topraklar       

11.00    KİMYA-10    Homojen ve Heterojen Karışımlar III       

11.30    COĞRAFYA-11    Türkiye'de Ormancılık ve Hayvancılık       

12.00    KİMYA-11    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III       

12.30    COĞRAFYA-12    Türkiye’nin Kültürel Mirası       

13.00    KİMYA-12    Lewis Formülleri II       

13.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12    Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu       

14.00    DİNLER TARİHİ-12    Hristiyanlığın İnanç Esasları       

14.30    İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12    İslam Toplumunda Ekonomik Hayat       

15.00    KELAM-12    Din ve Dinî Yorum        

15.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9    Koruyucu Ekipmanlar, Ölçme, Kesme ve Delme İşlemleri       

16.00    SAĞLIK HİZMETLERİ 10    Vücut Sıvıları       

16.30    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10    Operatörler-1       

17.00    COĞRAFYA-9 (Tekrar)    Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme - Kabartma Yöntemleri       

17.30    KİMYA-9 (Tekrar)    Güçlü Etkileşimler III - Kovalent Bağ       

18.00    TBA SANAT (Tekrar)    Animasyon Kampı       

18.30    COĞRAFYA-10 (Tekrar)    Topraklar       

19.00    KİMYA-10 (Tekrar)    Homojen ve Heterojen Karışımlar III       

19.30    COĞRAFYA-11 (Tekrar)    Türkiye'de Ormancılık ve Hayvancılık       

20.00    KİMYA-11 (Tekrar)    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III        

20.30    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    Türkiye’nin Kültürel Mirası       

21.00    KİMYA-12 (Tekrar)    Lewis Formülleri II       

21.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)    Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu       

22.00    DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)    Hristiyanlığın İnanç Esasları       

22.30    İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)    İslam Toplumunda Ekonomik Hayat       

23.00    KELAM-12 (Tekrar)    Din ve Dinî Yorum       

23.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Koruyucu Ekipmanlar, Ölçme, Kesme ve Delme İşlemleri

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.

 


Son Güncelleme: 17.01.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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