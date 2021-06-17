TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Haziran 2021 Perşembe

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları adına EBA TV üzerinden müfredata uygun şekilde dersleri yayınlıyor. MEB her hafta ilkokul, ortaokul ve lise ders programı, EBA TV canlı yayın akışını açıklıyor.

EBA TV ilkokul ders programı 17 Haziran 2021 Perşembe

09:00

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00

UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

11:00

TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

11:30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

12:00

İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

12:30

MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

13:00

HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

13:30

FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

14:00

İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

14:30

TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:00

HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30

İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

16:00

TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30

HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

17:00

MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

17:30

ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

18:00

KAVRAM ÖĞRETİMİ

18:30

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:00

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30

ÖĞRETMENLER ODASI

21:00

Kapanış

EBA TV ortaokul ders programı 17 Haziran 2021 Perşembe

09:50

EBA SPOR

10:00

HS FEN BİLİMLERİ-5

10:20

HS SOSYAL BİLGİLER-5

10:40

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

10:50

OKUL ARA

11:00

UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

11:40

HS FEN BİLİMLERİ-6

12:00

HS SOSYAL BİLGİLER-6

12:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

12:30

OKUL ARA

12:40

HS FEN BİLİMLERİ-7

13:00

HS SOSYAL BİLGİLER-7

13:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

13:30

OKUL ARA

13:40

LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

14:00

LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

14:20

LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

14:30

OKUL ARA

14:40

HS FEN BİLİMLERİ-5

15:00

HS SOSYAL BİLGİLER-5

15:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

15:30

OKUL ARA

15:40

HS FEN BİLİMLERİ-6

16:00

HS SOSYAL BİLGİLER-6

16:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

16:30

OKUL ARA

16:40

HS FEN BİLİMLERİ-7

17:00

HS SOSYAL BİLGİLER-7

17:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

17:30

OKUL ARA

17:40

LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

18:00

LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

18:20

LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

18:30

OKUL ARA

18:40

HS FEN BİLİMLERİ-5

19:00

HS SOSYAL BİLGİLER-5

19:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5

19:30

OKUL ARA

19:40

HS FEN BİLİMLERİ-6

20:00

HS SOSYAL BİLGİLER-6

20:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

20:30

OKUL ARA

20:40

HS FEN BİLİMLERİ-7

21:00

HS SOSYAL BİLGİLER-7

21:20

HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7

21:30

OKUL ARA

21:40

LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8

22:00

LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

22:20

LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8

22:30

OKUL ARA

22:40

Kapanış

EBA TV lise ders programı 17 Haziran 2021 Perşembe

09:50

EBA SPOR

10:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10

MATEMATİK-11 LİSE

10:30

TARİH-11 LİSE

10:40

FİZİK-11 LİSE

10:50

FELSEFE-11 LİSE

11:00

COĞRAFYA-11 LİSE

11:10

KİMYA-11 LİSE

11:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50

TENEFÜS

12:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10

MATEMATİK-12 LİSE

12:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40

FİZİK-12 LİSE

12:50

TENEFÜS

13:00

COĞRAFYA-12 LİSE

13:10

KİMYA-12 LİSE

13:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30

13:40

BİYOLOJİ-12 LİSE

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

14:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40

TARİH AYT HAZIRLIK

15:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:30

KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50

TENEFÜS

16:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

17:10

MATEMATİK-11 LİSE

17:30

TARİH-11 LİSE

17:40

FİZİK-11 LİSE

17:50

FELSEFE-11 LİSE

18:00

COĞRAFYA-11 LİSE

18:10

KİMYA-11 LİSE

18:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

18:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

18:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

18:50

TENEFÜS

19:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

19:10

MATEMATİK-12 LİSE

19:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

19:40

FİZİK-12 LİSE

19:50

TENEFÜS

20:00

COĞRAFYA-12 LİSE

20:10

KİMYA-12 LİSE

20:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

20:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

20:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

21:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

21:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

21:40

TARİH AYT HAZIRLIK

21:50

TENEFÜS

22:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

22:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

22:30

KİMYA AYT HAZIRLIK

22:50

TENEFÜS

23:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

23:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

23:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

23:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

00:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

00:10

MATEMATİK-11 LİSE

00:30

TARİH-11 LİSE

00:40

FİZİK-11 LİSE

00:50

FELSEFE-11 LİSE

01:00

COĞRAFYA-11 LİSE

01:10

KİMYA-11 LİSE

01:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

01:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

01:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

01:50

TENEFÜS

02:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

02:10

MATEMATİK-12 LİSE

02:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

02:40

FİZİK-12 LİSE

02:50

TENEFÜS

03:00

COĞRAFYA-12 LİSE

03:10

KİMYA-12 LİSE

03:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

03:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

03:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

04:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

04:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

04:40

TARİH AYT HAZIRLIK

05:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

05:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

05:30

KİMYA AYT HAZIRLIK

05:50

TENEFÜS

06:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

06:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

06:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

06:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

07:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

07:10

MATEMATİK-11 LİSE

07:30

TARİH-11 LİSE

07:40

FİZİK-11 LİSE

07:50

FELSEFE-11 LİSE

TRT EBA TV frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile EBA' ya giriş yapmalısınız. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi online olarak intenet üzerinden de takip edilebiliyor. EBA resmi sitesi ve MEB resmi sitesinden dersler öğrencilere aktarılıyor.

EBA üzerinden dersleri takip etmek için tıklayınız.

MEB üzerinden dersleri takip etmek için tıklayınız.