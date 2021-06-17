TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Haziran 2021 Perşembe

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Öğrencileri dersleri anında takip etmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları adına EBA TV üzerinden müfredata uygun şekilde dersleri yayınlıyor. MEB her hafta ilkokul, ortaokul ve lise ders programı, EBA TV canlı yayın akışını açıklıyor.
EBA TV ilkokul ders programı 17 Haziran 2021 Perşembe
09:00
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
10:00
UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
11:00
TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
11:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
12:00
İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
12:30
MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
13:00
HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
13:30
FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
14:00
İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
14:30
TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
15:00
HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30
İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
16:00
TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
16:30
HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
17:00
MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
17:30
ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
18:00
KAVRAM ÖĞRETİMİ
18:30
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:00
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:30
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30
ÖĞRETMENLER ODASI
21:00
Kapanış
EBA TV ortaokul ders programı 17 Haziran 2021 Perşembe
09:50
EBA SPOR
10:00
HS FEN BİLİMLERİ-5
10:20
HS SOSYAL BİLGİLER-5
10:40
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
10:50
OKUL ARA
11:00
UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
11:40
HS FEN BİLİMLERİ-6
12:00
HS SOSYAL BİLGİLER-6
12:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
12:30
OKUL ARA
12:40
HS FEN BİLİMLERİ-7
13:00
HS SOSYAL BİLGİLER-7
13:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
13:30
OKUL ARA
13:40
LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
14:00
LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
14:20
LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
14:30
OKUL ARA
14:40
HS FEN BİLİMLERİ-5
15:00
HS SOSYAL BİLGİLER-5
15:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
15:30
OKUL ARA
15:40
HS FEN BİLİMLERİ-6
16:00
HS SOSYAL BİLGİLER-6
16:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
16:30
OKUL ARA
16:40
HS FEN BİLİMLERİ-7
17:00
HS SOSYAL BİLGİLER-7
17:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
17:30
OKUL ARA
17:40
LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
18:00
LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
18:20
LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
18:30
OKUL ARA
18:40
HS FEN BİLİMLERİ-5
19:00
HS SOSYAL BİLGİLER-5
19:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
19:30
OKUL ARA
19:40
HS FEN BİLİMLERİ-6
20:00
HS SOSYAL BİLGİLER-6
20:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
20:30
OKUL ARA
20:40
HS FEN BİLİMLERİ-7
21:00
HS SOSYAL BİLGİLER-7
21:20
HS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
21:30
OKUL ARA
21:40
LGS HAZIRLIK FEN BİLİMLERİ-8
22:00
LGS HAZIRLIK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
22:20
LGS HAZIRLIK DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
22:30
OKUL ARA
22:40
Kapanış
EBA TV lise ders programı 17 Haziran 2021 Perşembe
09:50
EBA SPOR
10:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10
MATEMATİK-11 LİSE
10:30
TARİH-11 LİSE
10:40
FİZİK-11 LİSE
10:50
FELSEFE-11 LİSE
11:00
COĞRAFYA-11 LİSE
11:10
KİMYA-11 LİSE
11:20
İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30
BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50
TENEFÜS
12:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10
MATEMATİK-12 LİSE
12:30
T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40
FİZİK-12 LİSE
12:50
TENEFÜS
13:00
COĞRAFYA-12 LİSE
13:10
KİMYA-12 LİSE
13:20
İNGİLİZCE-12 LİSE
13:30
13:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
14:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20
MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40
TARİH AYT HAZIRLIK
15:00
FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20
COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:30
KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50
TENEFÜS
16:00
BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20
GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50
FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
17:10
MATEMATİK-11 LİSE
17:30
TARİH-11 LİSE
17:40
FİZİK-11 LİSE
17:50
FELSEFE-11 LİSE
18:00
COĞRAFYA-11 LİSE
18:10
KİMYA-11 LİSE
18:20
İNGİLİZCE-11 LİSE
18:30
BİYOLOJİ-11 LİSE
18:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
18:50
TENEFÜS
19:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
19:10
MATEMATİK-12 LİSE
19:30
T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
19:40
FİZİK-12 LİSE
19:50
TENEFÜS
20:00
COĞRAFYA-12 LİSE
20:10
KİMYA-12 LİSE
20:20
İNGİLİZCE-12 LİSE
20:30
BİYOLOJİ-12 LİSE
20:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
21:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
21:20
MATEMATİK AYT HAZIRLIK
21:40
TARİH AYT HAZIRLIK
21:50
TENEFÜS
22:00
FİZİK AYT HAZIRLIK
22:20
COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
22:30
KİMYA AYT HAZIRLIK
22:50
TENEFÜS
23:00
BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
23:20
GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
23:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
23:50
FELSEFE AYT HAZIRLIK
00:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
00:10
MATEMATİK-11 LİSE
00:30
TARİH-11 LİSE
00:40
FİZİK-11 LİSE
00:50
FELSEFE-11 LİSE
01:00
COĞRAFYA-11 LİSE
01:10
KİMYA-11 LİSE
01:20
İNGİLİZCE-11 LİSE
01:30
BİYOLOJİ-11 LİSE
01:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
01:50
TENEFÜS
02:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
02:10
MATEMATİK-12 LİSE
02:30
T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
02:40
FİZİK-12 LİSE
02:50
TENEFÜS
03:00
COĞRAFYA-12 LİSE
03:10
KİMYA-12 LİSE
03:20
İNGİLİZCE-12 LİSE
03:30
BİYOLOJİ-12 LİSE
03:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
04:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
04:20
MATEMATİK AYT HAZIRLIK
04:40
TARİH AYT HAZIRLIK
05:00
FİZİK AYT HAZIRLIK
05:20
COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
05:30
KİMYA AYT HAZIRLIK
05:50
TENEFÜS
06:00
BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
06:20
GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
06:40
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
06:50
FELSEFE AYT HAZIRLIK
07:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
07:10
MATEMATİK-11 LİSE
07:30
TARİH-11 LİSE
07:40
FİZİK-11 LİSE
07:50
FELSEFE-11 LİSE
TRT EBA TV frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile EBA' ya giriş yapmalısınız. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi online olarak intenet üzerinden de takip edilebiliyor. EBA resmi sitesi ve MEB resmi sitesinden dersler öğrencilere aktarılıyor.
EBA üzerinden dersleri takip etmek için tıklayınız.