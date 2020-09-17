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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Eylül 2020 Perşembe

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 17 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 17 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Eylül 2020 Perşembe
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 17 Eylül 2020 Perşembe

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

17 Eylül 2020 Perşembe EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.


EBA TV ortaöğretim ders programı 17 Eylül 2020 Perşembe

EBA TV lise ders programı 17 Eylül 2020 Perşembe

Canlı derslerin gün ve saatleri 17 Eylül 2020 Perşembe

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 17.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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