İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ekim 2020 Cumartesi

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ekim 2020 Cumartesi
Takip Et:

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

16 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 16 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 16 Ekim 2020


EBA TV ortaöğretim ders programı 16 Ekim 2020

EBA TV Lise ders programı 16 Ekim 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 17.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ekim 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ekim 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 17 Ekim 2020 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ekim 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ekim 2020 Cumartesi
Bim 17 Ekim 2020 Cumartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 17 Ekim 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2020 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?
Malulen emeklilik nedir? Malulen emeklilik için şartlar nelerdir?
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 1 GB Ramazan ayı hediyesi bedava internet nasıl alınır?
Araçların yeni emisyon seviyesi ne oldu? Araç sahipleri ne yapmalı?
Enflasyona endeksli konut kredisi çekmek şuanda mantıklı mı? Avantajlar ve dezavantajlar
Ziraat bankası konut kredisi geri ödeme ve taksit hesaplaması
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
Günlük burç yorumları 17 Ekim 2020 Cumartesi - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız ve aşk, ekonomi, aile, sağlık konuları için neler söylüyor?
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt'den emekliye kredi nasıl alınır?
Çocukluk dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çocukluk dizisi kanalı ve yayın saati
Çocukluk dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Çocukluk dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Cumhuriyet Bayramı 30 Ekim okullar tatil olacak mı? 29 Ekim 4 gün resmi tatil olacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.