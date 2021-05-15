İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 15.05.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:02
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Takip Et:

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir. 

Eba TV İlkokul ders programı 

Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

EBA Ortaokul ders programı 

EBA lise ders programı  

  

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?
19 Mayıs şiirleri; 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık uzun ve kısa yeni 19 Mayıs şiirleri
19 Mayıs şiirleri; 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık uzun ve kısa yeni 19 Mayıs şiirleri
2021/2022 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2021/2022 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?
LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?
Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak?
Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak?
Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlıyor? 2021
Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlıyor? 2021

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 15 Mayıs 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Mayıs 2021 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Mayıs 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 15 Mayıs 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Hafta sonu 16 Mayıs 2021 Pazar açık noter var mı? 16 Mayıs 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Atv canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitti mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, neden bitiyor?
POMEM 28. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yeni polis alımı olacak mı, ne zaman olacak?
Sol Yanım dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Sol Yanım dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Kenya asgari ücreti ne kadar?
TRT 1 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Akrep dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Kırmızı Oda 37. bölüm full izle! Kırmızı Oda son bölüm tek parça TV8 14 Mayıs 2021
Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
17 Mayıs Pazartesi anaokulları açılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.