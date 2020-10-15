TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Ekim 2020 Perşembe

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

14 Ekim 2020 EBA TV

EBA TV ilkokul ders programı 14 Ekim 2020

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 14 Ekim 2020

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Ben kimim? (Oyun - Türkçe Dil - Sanat ve Müzik Etkinlikleri) 09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-3) 10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Okuldaki Sosyal Etkinliklerimiz) 10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Beş Duyumuz (Duyu Organlarımız ve Görevleri-1) 11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-2) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Örüntü-1) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (A,a) 12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Okulumuzun Bölümleri) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-5 Rakamı) 13.30 TÜRKÇE K Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma 14.00 HAYAT BİLGİSİ Mevsim Şartlarına Uygun Kıyafet Seçme 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Var-Yok K-k Sesi 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-3) 16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okuldaki Sosyal Etkinliklerimiz) 16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Beş Duyumuz (Duyu Organlarımız ve Görevleri-1) 17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-2) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Örüntü-1) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (A,a) 18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okulumuzun Bölümleri) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-5 Rakamı) 19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Ben kimim? (Oyun - Türkçe Dil - Sanat ve Müzik Etkinlikleri) 20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Sinan AKYÜZ 21.00 TÜRKÇE (Tekrar) K Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma 21.30 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Mevsim Şartlarına Uygun Kıyafet Seçme 22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Var-Yok K-k Sesi

EBA TV ortaöğretim ders programı 13 Ekim 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Çocuk Hakları 09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Güneş, Dünya ve Ay 10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 Türklerin Anayurdu Orta Asya 10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Destek ve Hareket Sistemi 11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz 11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Ünite Tekrarı, Bilim İnsanları 12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 "I.Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler,Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı " 12.30 FEN BİLİMLERİ-8 DNA ve Genetik Kod 13.00 ARAPÇA-6 4.Oyunlar (İkinci Bölüm) 13.30 TÜRKÇE Hikaye Unsurları 14.00 FEN BİLİMLERİ Beş Duyu Organını Kullanarak Maddeyi Niteleyen Özellikleri Kavrama 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma (Okulun Bölümleri) - Kaçıncı? Neresi? Nerede? - Türkçe Okuma Yazma 15.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Çocuk Hakları 15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Güneş, Dünya ve Ay 16.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Türklerin Anayurdu Orta Asya 16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Destek ve Hareket Sistemi 17.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz 17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Ünite Tekrarı, Bilim İnsanları 18.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) "I.Dünya Savaşı'na Yol Açan Gelişmeler,Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı " 18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) DNA ve Genetik Kod 19.00 ARAPÇA-6 (Tekrar) 4.Oyunlar (İkinci Bölüm) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Hikaye Unsurları 20.00 FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Beş Duyu Organını Kullanarak Maddeyi Niteleyen Özellikleri Kavrama 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma (Okulun Bölümleri) - Kaçıncı? Neresi? Nerede? - Türkçe Okuma Yazma 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Sinan AKYÜZ

EBA TV Lise ders programı 13 Ekim 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Mesleki Matemetik Aritmatiği-4 00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Geometrik Çizimler-4 09.00 TARİH-9 İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri 09.30 FİZİK-9 Özkütle 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 3. Allah’ın İsim ve Sıfatları 10.30 TARİH-10 Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu'nun İlk Fatihleri 11.00 FİZİK-10 Ampermetre ,voltmetre 11.30 TARİH-11 Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı'ndan Moden Devletler Hukukuna 12.00 FİZİK-11 Newton’un Hareket Yasaları-I 12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 "20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/ I.Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumu " 13.00 FİZİK-12 "Dönerek Öteleme Hareketi Eylemsizlik Momenti" 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE "Okulun Bölümleri - Neresi? - Kaçıncı? J, K ve L harfleri " 14.00 SİYER-10 4. İslamiyet Öncesi Hicaz - 4.1. Mekke - 4.2. Taif - 4.2. Yesrib 14.30 FIKIH-10 5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri 15.00 HADİS-10 4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri 15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Defterler ve Belgeler-4 16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 El İşlemleri-4 16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Doğum ve Yenidoğan-1 17.00 TARİH-9 (Tekrar) İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri 17.30 FİZİK-9 (Tekrar) Özkütle 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) 3. Allah’ın İsim ve Sıfatları 18.30 TARİH-10 (Tekrar) Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu'nun İlk Fatihleri 19.00 FİZİK-10 (Tekrar) Ampermetre ,voltmetre 19.30 TARİH-11 (Tekrar) Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı'ndan Moden Devletler Hukukuna 20.00 FİZİK-11 (Tekrar) Newton’un Hareket Yasaları-I 20.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) "20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/ I.Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumu " 21.00 FİZİK-12 (Tekrar) "Dönerek Öteleme Hareketi Eylemsizlik Momenti" 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) "Okulun Bölümleri - Neresi? - Kaçıncı? J, K ve L harfleri " 22.00 SİYER-10 (Tekrar) 4. İslamiyet Öncesi Hicaz - 4.1. Mekke - 4.2. Taif - 4.2. Yesrib 22.30 FIKIH-10 (Tekrar) 5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri 23.00 HADİS-10 (Tekrar) 4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri 23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Defterler ve Belgeler-4

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.