TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Ocak 2021 Çarşamba

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.
Ocak 13 2021 EBA TV
İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
13 Ocak 2021 Çarşamba tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilkokul ders programı 13 Ocak 2021 Çarşamba
10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlem-5)
10.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-6)
11.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma ) EBA İzle TRT İzle *
11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ç Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
12.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat(İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)
12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Yönergeler)
13.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Colours
13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözme-2)
14.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)
14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)
15.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma Problemleri)
16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-1)
16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri- Neler Öğrendik?)
17.00 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)
17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (İcat Nasıl Yapılır?-Okuma Anlama Çalışmaları)
18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemini Tahmin Etme)
18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/ Hacim)
19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-2)
19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı
20.00 TÜRKÇE (Tekrar) Cümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme
20.30 MATEMATİK (Tekrar) Geometri
21.00 ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar
EBA TV 13 Ocak 2021 Çarşamba ortaokul ders programı
10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Teknoloji ve Toplum
10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ünite Değerlendirmesi
11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Maddenin Tanecikli Yapısı
11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Hayatımızdaki Sosyal Bilimler
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Bazı Zararlı Alışkanlıklar
12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Maddenin Tanecikli Yapısı
12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Geçmişten Günümüze Bilgi
12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)
13.00 FEN BİLİMLERİ-8 Asitler ve Bazlar -1
13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a 13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
14.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
14.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Teknoloji ve Toplum
14.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ünite Değerlendirmesi
15.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı
15.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Hayatımızdaki Sosyal Bilimler
15.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) Bazı Zararlı Alışkanlıklar
16.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı
16.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Geçmişten Günümüze Bilgi
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)
17.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Asitler ve Bazlar -1
17.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
Eba Ortaokul ders program linki
EBA TV 13 Ocak 2021 Çarşamba lise ders programı
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Makale
10.10 MATEMATİK-11 Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
10.40 FİZİK-11 Mekanik Enerjinin Korunumu
10.50 FELSEFE-11 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı A) 12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri. B) Mö 6. Yüzyıl-Ms 2. Yüzyıl ve Ms 2. Yüzyıl-Ms 15. Yüzyıl Felsefesinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri
11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri
11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
11.20 İNGİLİZCE-11 Back To The Past (Part B)
11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Anlam Olayları
12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Kırınım
13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri
13.20 İNGİLİZCE-12 Ydt Soru Çözümleri (Part 9)
13.30 BİYOLOJİ-12 Kemosentez
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Halk Edebiyatı
14.20 MATEMATİK-12 İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri
14.40 TARİH Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge
15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Tarım
15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızları
16.00 BİYOLOJİ-12 Solunum Sistemi
16.20 Geometri Toplam-Fark Formülleri
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar-5:Cihat, Salih Amel
16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Makale
17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
17.40 FİZİK-11 (Tekrar) Mekanik Enerjinin Korunumu
17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı A) 12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri. B) Mö 6. Yüzyıl-Ms 2. Yüzyıl ve Ms 2. Yüzyıl-Ms 15. Yüzyıl Felsefesinin 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri
18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri
18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back To The Past (Part B)
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Anlam Olayları
19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Trigonometrik Denklemler
19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Kırınım
20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri
20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Ydt Soru Çözümleri (Part 9)
20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Kemosentez
20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Halk Edebiyatı
21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) İkinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri
21.40 TARİH (Tekrar) Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Tarım
22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızları
23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Solunum Sistemi
23.20 Geometri (Tekrar) Toplam-Fark Formülleri
23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar-5:Cihat, Salih Amel
23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum
EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
EBA TV frekans
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.