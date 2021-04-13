TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Nisan 2021 Salı

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir.

EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı

İlkokul 7 Nisan Çarşamba

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Matematik, Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)

08.50 TBA SPOR Sabah Sporu

09.00 İNGİLİZCE-4 My Clothes

09.30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)

10.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)

11.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)

12.00 MATEMATİK Çoklukları Eşleme

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)

13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Clothes

14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)

14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)

15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)

16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)

16.30 MATEMATİK (Tekrar) Çoklukları Eşleme

17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Clothes

17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)

18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)

18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Rüştü REÇBER

21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)

21.30 MATEMATİK (Tekrar) Çoklukları Eşleme

Ortaokul 7 Nisan Çarşamba

00.00 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Ront Gösterisi

08.50 TBA SPOR Sabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-5 Soru Çözümü ve Etkinlikler

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

10.00 TÜRKÇE-6 Edatlar, Ünlemler (T)

10.30 MATEMATİK-6 Açılar / Genel Tekrar (T)

11.00 TÜRKÇE-7 Deyim ve Atasözleri

11.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama

12.00 TÜRKÇE-8 Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler

12.30 MATEMATİK-8 Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü

13.00 ARAPÇA-8 Sporun Önemi 1

13.30 TÜRKÇE Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme

14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü ve Etkinlikler

14.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Edatlar, Ünlemler (T)

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Açılar / Genel Tekrar (T)

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Deyim ve Atasözleri

16.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü

18.00 ARAPÇA-8 (Tekrar) Sporun Önemi 1

18.30 TÜRKÇE (Tekrar) Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme

19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü ve Etkinlikler

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Edatlar, Ünlemler (T)

20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Açılar / Genel Tekrar (T)

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Rüştü REÇBER

21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Deyim ve Atasözleri

22.00 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama

22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler

23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü

23.30 ARAPÇA-8 (Tekrar) Sporun Önemi 1

Lise 7 Nisan Çarşamba

00.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) İklim Elemanları - Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler

00.30 KİMYA-9 (Tekrar) Zayıf Etkileşimler I

01.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye’de Bitki Örtüsü

01.30 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar VI

02.10 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Sanayi

02.30 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VI

03.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişimler

03.30 KİMYA-12 (Tekrar) Hibritleşme ve Molekül Geometrileri III

04.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi

04.30 AKAİD-11 (Tekrar) Peygamberlerin Özellikleri

05.00 TEFSİR-11 (Tekrar) Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama, Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yönteminde Temel İlkeler, Arap Diline Vukufiyet

05.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) Namaz Tesbihatı

06.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kondansatörlerin Ölçümü ve Bağlantıları

06.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Dramaik Etkinlik Planı

07.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Çalışma Sayfası İşlemleri

08.50 TBA SPOR Sabah Sporu

09.00 BİYOLOJİ-9 Sitoplazma ve Organeller-IV

09.30 9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı

10.00 BİYOLOJİ-10 Soyağaçları-I

10.30 FELSEFE-10 Bilim-Felsefe İlişkisi

11.00 BİYOLOJİ-11 Bağışıklık Sistemi

11.30 FELSEFE-11 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)

12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar

12.30 BİYOLOJİ-12 Fotosentez-Hücresel Solunum

13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat

13.30 DİNLER TARİHİ-12 Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar

14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri

14.30 KELAM-12 İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet

15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları

15.30 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Kanama

16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 If-Else

16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Sitoplazma ve Organeller-IV

17.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı

17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Soyağaçları-I

18.00 FELSEFE-10 (Tekrar) Bilim-Felsefe İlişkisi

18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Bağışıklık Sistemi

19.00 FELSEFE-11 (Tekrar) 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)

19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar

20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Fotosentez-Hücresel Solunum

20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat

21.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar

21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri

22.00 KELAM-12 (Tekrar) İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet

22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları

23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Kanama

23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) If-Else

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.