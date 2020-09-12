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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Eylül 2020 Cumartesi

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Eylül 12 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Eylül 2020 Cumartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 12 Eylül 2020 Cumartesi

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.


EBA TV ortaöğretim ders programı 12 Eylül 2020 Cumartesi

EBA TV lise ders programı 12 Eylül 2020 Cumartesi

Canlı derslerin gün ve saatleri 12 Eylül 2020 Cumartesi

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 12.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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