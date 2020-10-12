TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Ekim 2020 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
9 Ekim 2020 EBA TV
EBA TV ilkokul ders programı 9 Ekim 2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilköğretim ders programı 9 Ekim 2020
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-4
|Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-2)
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-4
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-2 )
|10.00
|İNGİLİZCE-3
|Greetings
|10.30
|TÜRKÇE-3
|Birey ve Toplum (Alfabe)
|11.00
|İNGİLİZCE-2
|Words
|11.30
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-1)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Okuma Yazma Etkinlikleri
|12.30
|TÜRKÇE-1
|Okuma Yazma Öğreniyorum (El ve Ele Heceleri)
|13.00
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Okulumuzda Hayat (Bayrak Töreni )
|13.30
|BİLİŞSEL BECERİLER
|Nesne, Nesne Resimleri, Ses ve Hareketleri Sayma
|14.00
|TÜRK İŞARET DİLİ
|Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu
|14.30
|1-2-3-4 TBA
|TBA Kuşağı
|15.00
|SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-2)
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)
|Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-2 )
|16.00
|İNGİLİZCE-3 (Tekrar)
|Greetings
|16.30
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Alfabe)
|17.00
|İNGİLİZCE-2 (Tekrar)
|Words
|17.30
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Okulun Çevresini Tanıtma-1)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Okuma Yazma Etkinlikleri
|18.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuma Yazma Öğreniyorum (El ve Ele Heceleri)
|19.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Bayrak Töreni )
|19.30
|BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)
|Nesne, Nesne Resimleri, Ses ve Hareketleri Sayma
|20.00
|TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar)
|Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu
|20.30
|1-2-3-4 TBA (Tekrar)
|TBA Kuşağı
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Fikret DOĞAN
EBA TV ortaöğretim ders programı 9 Ekim 2020
|09.00
|İNGİLİZCE-5
|Tour Around the World 5
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-5
|Ay'ın Hareketleri ve Evreleri
|10.00
|İNGİLİZCE-6
|Tour Around the World 6
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-6
|Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü
|11.00
|İNGİLİZCE-7
|Tour Around the World 7
|11.30
|FEN BİLİMLERİ-7
|Yıldız
|12.00
|İNGİLİZCE-8
|Tour Around the World 8
|12.30
|FEN BİLİMLERİ-8
|Soru Çözümü
|13.00
|TBA
|TBA Kuşağı
|13.30
|BECERİ ÖĞRETİMİ
|Boyama Teknikleri
|14.00
|TÜRK İŞARET DİLİ
|Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu
|14.30
|KUR'AN-I KERİM
|Kur'an Öğreniyorum-3
|15.00
|İNGİLİZCE-5 (Tekrar)
|Tour Around the World 5
|15.30
|FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)
|Ay'ın Hareketleri ve Evreleri
|16.00
|İNGİLİZCE-6 (Tekrar)
|Tour Around the World 6
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)
|Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü
|17.00
|İNGİLİZCE-7 (Tekrar)
|Tour Around the World 7
|17.30
|FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)
|Yıldız
|18.00
|İNGİLİZCE-8 (Tekrar)
|Tour Around the World 8
|18.30
|FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)
|Soru Çözümü
|19.00
|TBA (Tekrar)
|TBA Kuşağı
|19.30
|BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)
|Boyama Teknikleri
|20.00
|TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar)
|Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu
|20.30
|KUR'AN-I KERİM (Tekrar)
|Kur'an Öğreniyorum-3
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Fikret DOĞAN
EBA TV Lise ders programı 9 Ekim 2020
|00.00
|SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)
|Vücudun Temel Yapısı-3
|00.30
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)
|Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-3
|09.00
|BİYOLOJİ-9
|Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler
|09.30
|İNGİLİZCE-9
|Studying Abroad- Workbook
|10.00
|BİYOLOJİ-10
|Mitotik Evre
|10.30
|FELSEFE-10
|Felsefi Düşüncenin Özellikleri
|11.00
|İNGİLİZCE-10
|School Life -Workbook
|11.30
|BİYOLOJİ-11
|Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1
|12.00
|FELSEFE-11
|Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları
|12.30
|İNGİLİZCE-11
|Future Jobs-Workbook
|13.00
|BİYOLOJİ-12
|Nükleik Asitler ve Replikasyon
|13.30
|İNGİLİZCE-12
|Preparation For University Entrance Exam- Part 2
|14.00
|ARAPÇA-10
|İslam Dünyası 1
|14.30
|MESLEKİ ARAPÇA-11
|İmanın Hakikatı: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası,Etkinlikler
|15.00
|MESLEKİ ARAPÇA-12
|4 İlahiyat Kelime, Kavramlar ve Alıştırmalar
|15.30
|MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9
|Ahilik ve Meslek Etiği-3
|16.00
|SAĞLIK HİZMETLERİ 10
|Muayene ve Müdahale Odaları-1
|16.30
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
|İç Donanım Birimleri-3
|17.00
|BİYOLOJİ-9 (Tekrar)
|Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler
|17.30
|İNGİLİZCE-9 (Tekrar)
|Studying Abroad- Workbook
|18.00
|BİYOLOJİ-10 (Tekrar)
|Mitotik Evre
|18.30
|FELSEFE-10 (Tekrar)
|Felsefi Düşüncenin Özellikleri
|19.00
|İNGİLİZCE-10 (Tekrar)
|School Life -Workbook
|19.30
|BİYOLOJİ-11 (Tekrar)
|Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1
|20.00
|FELSEFE-11 (Tekrar)
|Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları
|20.30
|İNGİLİZCE-11 (Tekrar)
|Future Jobs-Workbook
|21.00
|BİYOLOJİ-12 (Tekrar)
|Nükleik Asitler ve Replikasyon
|21.30
|İNGİLİZCE-12 (Tekrar)
|Preparation For University Entrance Exam- Part 2
|22.00
|ARAPÇA-10 (Tekrar)
|İslam Dünyası 1
|22.30
|MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar)
|İmanın Hakikatı: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası,Etkinlikler
|23.00
|MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar)
|4 İlahiyat Kelime, Kavramlar ve Alıştırmalar
|23.30
|MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar)
|Ahilik ve Meslek Etiği-3
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.