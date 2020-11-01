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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Kasım 2020 Pazar

1 Kasım 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 01-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Kasım 2020 Pazar
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

02 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 02 Kasım2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 02 Kasım 2020

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Ne Oldu? Neden Oldu? Nasıl Oldu? Kim Yaptı? (Türkçe Dil, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)    
  09.00 TÜRKÇE-4 Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı)    
  09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme)    
  10.00 TÜRKÇE-3 Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama)    
  10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi)    
  11.00 TÜRKÇE-2 Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (İ, i)    
  12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)    
  13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı)    
  13.30 TÜRKÇE M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  14.00 MATEMATİK Toplama İşlemi    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Ev eşyaları Nerede? (içinde, altında, üstünde...) - Y-y Sesi    
  15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı)    
  15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme)    
  16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama)    
  16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi)    
  17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (İ, i)    
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı)    
  19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Ne Oldu? Neden Oldu? Nasıl Oldu? Kim Yaptı? (Türkçe Dil, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)    
  20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Doç. Dr. Haluk ÜNSAL    
  21.00 TÜRKÇE (Tekrar) M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  21.30 MATEMATİK (Tekrar) Toplama İşlemi    
  22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Ev eşyaları Nerede? (içinde, altında, üstünde...) - Y-y Sesi


 

EBA TV Ortaokul ders programı 02 Kasım 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Cümlede Anlam Soru Çözümü    
  09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler / Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki    
  10.00 TÜRKÇE-6 Yabancı Dillerden Alınmış Türkçemize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler    
  10.30 MATEMATİK-6 Çarpanlar ve Katlar / Genel Tekrar    
  11.00 TÜRKÇE-7 Geçiş ve Bağlantı İfadeleri    
  11.30 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılar / Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme    
  12.00 TÜRKÇE-8 Cümlede Anlam 2    
  12.30 MATEMATİK-8 Üslü İfadelerle İşlemler / Genel Tekrar    
  13.00 ARAPÇA-5 Şedde    
  13.30 TÜRKÇE İsim Sıfat ve Tamlamaların Metin Anlamına Katkısı    
  14.00 MATEMATİK Çıkarma İşlemi    
  14.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE Yakın Çevrede Ne Var? - Karşısında -Türkçe Okuma Yazma (U-Ü Harfleri)    
  15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Cümlede Anlam Soru Çözümü    
  15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler / Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki    
  16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Yabancı Dillerden Alınmış Türkçemize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler    
  16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar / Genel Tekrar    
  17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Geçiş ve Bağlantı İfadeleri    
  17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılar / Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme    
  18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam 2    
  18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üslü İfadelerle İşlemler / Genel Tekrar    
  19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Şedde    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) İsim Sıfat ve Tamlamaların Metin Anlamına Katkısı    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) Çıkarma İşlemi    
  20.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Yakın Çevrede Ne Var? - Karşısında -Türkçe Okuma Yazma (U-Ü Harfleri)    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Doç. Dr. Haluk ÜNSAL

EBA TV Lise ders programı 02 Kasım 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Yüzde ve Binde Kavramı    
  00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Çokgen Çizim Yöntemleri    
  09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Cumhuriyet Dönemi'nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri    
  09.30 MATEMATİK-9 Bölünebilme Kuralları    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Ayet"    
  10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 "Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Öneği / Tanzimat Edebiyatı "    
  11.00 MATEMATİK-10 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi    
  11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 "Cümlenin Ögeleri "    
  12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar    
  12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 "Küçürek (Minimal) Hikâye Önekleri "    
  13.00 MATEMATİK-12 Gerçek Sayı Dizileri    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Yakın Çevre (Yakın Çevrede Ne Var? ) - U ve Ü Harfleri    
  14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Medd-i Lâzım)    
  14.30 ARAPÇA-9 "Aile Bireyleri Aile Bireyleri, İzafet, İsim Cümlesi"    
  15.00 TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 "13 İhlas ve Sünnete Uygunluk 14 İnanç İbadet İlişkisi"    
  15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 "Ana -Baba Tutumları -1 "    
  16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Yüzde ve Binde Kavramı    
  16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Çokgen Çizim Yöntemleri    
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi'nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri    
  17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Bölünebilme Kuralları    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) "3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Ayet"    
  18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) "Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Öneği / Tanzimat Edebiyatı "    
  19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi    
  19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) "Cümlenin Ögeleri "    
  20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar    
  20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) "Küçürek (Minimal) Hikâye Önekleri "    
  21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Gerçek Sayı Dizileri    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Yakın Çevre (Yakın Çevrede Ne Var? ) - U ve Ü Harfleri    
  22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Medd-i Lâzım)    
  22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "Aile Bireyleri Aile Bireyleri, İzafet, İsim Cümlesi"    
  23.00 TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 (Tekrar) "13 İhlas ve Sünnete Uygunluk 14 İnanç İbadet İlişkisi"    
  23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) "Ana -Baba Tutumları -1 "

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 01.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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