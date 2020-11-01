TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Kasım 2020 Pazar

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
02 Kasım 2020 EBA TV
İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 02 Kasım2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilköğretim ders programı 02 Kasım 2020
|08.00
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı
|Ne Oldu? Neden Oldu? Nasıl Oldu? Kim Yaptı? (Türkçe Dil, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)
|09.00
|TÜRKÇE-4
|Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı)
|09.30
|MATEMATİK-4
|Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme)
|10.00
|TÜRKÇE-3
|Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama)
|10.30
|MATEMATİK-3
|Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi)
|11.00
|TÜRKÇE-2
|Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler)
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Sesleri Tanıyoruz (İ, i)
|12.30
|TÜRKÇE-1
|Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)
|13.00
|MATEMATİK-1
|Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı)
|13.30
|TÜRKÇE
|M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
|14.00
|MATEMATİK
|Toplama İşlemi
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Ev eşyaları Nerede? (içinde, altında, üstünde...) - Y-y Sesi
|15.00
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Büyük Harflerin Kullanımı)
|15.30
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama İşleminde Tahmin Etme)
|16.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Millî Mücadele ve Atatürk (Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama)
|16.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma işlemi)
|17.00
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Anlamlı ve Kurallı Cümleler)
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Sesleri Tanıyoruz (İ, i)
|18.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuyorum Yazıyorum (İ Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Sayılar - 16,17 ve 18 Sayısı)
|19.30
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Ne Oldu? Neden Oldu? Nasıl Oldu? Kim Yaptı? (Türkçe Dil, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)
|20.30
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Doç. Dr. Haluk ÜNSAL
|21.00
|TÜRKÇE (Tekrar)
|M Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma
|21.30
|MATEMATİK (Tekrar)
|Toplama İşlemi
|22.00
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Ev eşyaları Nerede? (içinde, altında, üstünde...) - Y-y Sesi
EBA TV Ortaokul ders programı 02 Kasım 2020
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Cümlede Anlam Soru Çözümü
|09.30
|MATEMATİK-5
|Doğal Sayılarla İşlemler / Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Yabancı Dillerden Alınmış Türkçemize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler
|10.30
|MATEMATİK-6
|Çarpanlar ve Katlar / Genel Tekrar
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
|11.30
|MATEMATİK-7
|Rasyonel Sayılar / Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Cümlede Anlam 2
|12.30
|MATEMATİK-8
|Üslü İfadelerle İşlemler / Genel Tekrar
|13.00
|ARAPÇA-5
|Şedde
|13.30
|TÜRKÇE
|İsim Sıfat ve Tamlamaların Metin Anlamına Katkısı
|14.00
|MATEMATİK
|Çıkarma İşlemi
|14.30
|UYUM İÇİN TÜRKÇE
|Yakın Çevrede Ne Var? - Karşısında -Türkçe Okuma Yazma (U-Ü Harfleri)
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Cümlede Anlam Soru Çözümü
|15.30
|MATEMATİK-5 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler / Çarpma ve Bölme Arasındaki İlişki
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Yabancı Dillerden Alınmış Türkçemize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar / Genel Tekrar
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
|17.30
|MATEMATİK-7 (Tekrar)
|Rasyonel Sayılar / Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Cümlede Anlam 2
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Üslü İfadelerle İşlemler / Genel Tekrar
|19.00
|ARAPÇA-5 (Tekrar)
|Şedde
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|İsim Sıfat ve Tamlamaların Metin Anlamına Katkısı
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|Çıkarma İşlemi
|20.30
|UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Yakın Çevrede Ne Var? - Karşısında -Türkçe Okuma Yazma (U-Ü Harfleri)
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Doç. Dr. Haluk ÜNSAL
EBA TV Lise ders programı 02 Kasım 2020
|00.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)
|Yüzde ve Binde Kavramı
|00.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)
|Çokgen Çizim Yöntemleri
|09.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
|Cumhuriyet Dönemi'nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri
|09.30
|MATEMATİK-9
|Bölünebilme Kuralları
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9
|"3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Ayet"
|10.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
|"Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Öneği / Tanzimat Edebiyatı "
|11.00
|MATEMATİK-10
|Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
|11.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
|"Cümlenin Ögeleri "
|12.00
|MATEMATİK-11
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|12.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|"Küçürek (Minimal) Hikâye Önekleri "
|13.00
|MATEMATİK-12
|Gerçek Sayı Dizileri
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Yakın Çevre (Yakın Çevrede Ne Var? ) - U ve Ü Harfleri
|14.00
|KUR'AN-I KERİM
|Tecvid (Medd-i Lâzım)
|14.30
|ARAPÇA-9
|"Aile Bireyleri Aile Bireyleri, İzafet, İsim Cümlesi"
|15.00
|TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9
|"13 İhlas ve Sünnete Uygunluk 14 İnanç İbadet İlişkisi"
|15.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|"Ana -Baba Tutumları -1 "
|16.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Yüzde ve Binde Kavramı
|16.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|Çokgen Çizim Yöntemleri
|17.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)
|Cumhuriyet Dönemi'nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri
|17.30
|MATEMATİK-9 (Tekrar)
|Bölünebilme Kuralları
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)
|"3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Ayet"
|18.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)
|"Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Öneği / Tanzimat Edebiyatı "
|19.00
|MATEMATİK-10 (Tekrar)
|Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
|19.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)
|"Cümlenin Ögeleri "
|20.00
|MATEMATİK-11 (Tekrar)
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|20.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|"Küçürek (Minimal) Hikâye Önekleri "
|21.00
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|Gerçek Sayı Dizileri
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Yakın Çevre (Yakın Çevrede Ne Var? ) - U ve Ü Harfleri
|22.00
|KUR'AN-I KERİM (Tekrar)
|Tecvid (Medd-i Lâzım)
|22.30
|ARAPÇA-9 (Tekrar)
|"Aile Bireyleri Aile Bireyleri, İzafet, İsim Cümlesi"
|23.00
|TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 (Tekrar)
|"13 İhlas ve Sünnete Uygunluk 14 İnanç İbadet İlişkisi"
|23.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|"Ana -Baba Tutumları -1 "
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.