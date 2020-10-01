TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Ekim 2020 Perşembe

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

28 Eylül 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 28 Eylül 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ortaöğretim ders programı 28 Eylül 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılar 10.00 TÜRKÇE-6 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler 11.00 TÜRKÇE-7 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler 12.00 TÜRKÇE-8 Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar 13.00 ARAPÇA-5 2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda) 13.30 TÜRKÇE Eş Sesli Kelimeler 14.00 MATEMATİK 100-1000 Arası Çokluk 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma 15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılar 16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler 17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Tam Sayılarla İşlemler 18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar 19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) 2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Eş Sesli Kelimeler 20.00 MATEMATİK (Tekrar) 100-1000 Arası Çokluk 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Gözde DURMUŞ

EBA TV lise ders programı 28 Eylül 2020

Canlı derslerin gün ve saatleri 28 Eylül 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.