TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Pazartesi günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi etkinlik kuşağı ile başlamaktadır. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Yabancı Dil dersi de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 8 Şubat Pazartesi yayın akışı

08:00 İstiklal Marşı 08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 09:00 ÖZEL EĞİTİM BİLİŞSELLİK BECERİLERİ 09:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK 10:00 MATEMATİK- İLKÖĞRETİM 10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM 11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM 11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 12:30 TBA SANAT 13:00 TBA KÜLTÜR 13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 14:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 14:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 14:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 16:00 TBA SPOR 16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM 17:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM 17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM 18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM 18:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL 19:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM 19:30 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ 20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM 20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 21:00 SOSYAL BİLİMLER-4 İLKÖĞRETİM 21:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM 22:00 BİZDEN 22:30 Kapanış



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