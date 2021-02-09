TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Pazartesi günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi etkinlik kuşağı ile başlamaktadır. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Yabancı Dil dersi de yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 8 Şubat Pazartesi yayın akışı
08:00 İstiklal Marşı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 ÖZEL EĞİTİM BİLİŞSELLİK BECERİLERİ
09:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
10:00 MATEMATİK- İLKÖĞRETİM
10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:30 TBA SANAT
13:00 TBA KÜLTÜR
13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
16:00 TBA SPOR
16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
19:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
19:30 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ
20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
21:00 SOSYAL BİLİMLER-4 İLKÖĞRETİM
21:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
22:00 BİZDEN
22:30 Kapanış
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