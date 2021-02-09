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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın bülteninde göze çarpan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak, TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Pazartesi günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi etkinlik kuşağı ile başlamaktadır. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Yabancı Dil dersi de yer alıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 8 Şubat Pazartesi yayın akışı

08:00 İstiklal Marşı 

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 

09:00 ÖZEL EĞİTİM BİLİŞSELLİK BECERİLERİ 

09:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK 

10:00 MATEMATİK- İLKÖĞRETİM 

10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM 

11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 

12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:30 TBA SANAT 

13:00 TBA KÜLTÜR 

13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 

14:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 

14:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 

15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 

15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 

16:00 TBA SPOR 

16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM 

17:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM 

17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM 

18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM 

18:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL 

19:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM 

19:30 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ 

20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM 

20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 

21:00 SOSYAL BİLİMLER-4 İLKÖĞRETİM 

21:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM 

22:00 BİZDEN 

22:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimIlkokulYayın AkışıTrt Eba Tv
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