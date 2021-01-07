TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

10:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

11:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

11:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

12:00 OKUYORUM YAZIYORUM

12:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

13:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ

14:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

15:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

15:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

16:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

16:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

17:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

17:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

18:00 OKUYORUM YAZIYORUM

18:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

19:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

21:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ

22:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

22:30 Kapanış

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