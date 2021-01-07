TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.
İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ilkokul 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
09:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
10:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
11:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
11:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
12:00 OKUYORUM YAZIYORUM
12:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
13:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14:00 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
15:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
15:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
16:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
16:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
17:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
17:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
18:00 OKUYORUM YAZIYORUM
18:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
19:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 ÖĞRETMENLER ODASI
21:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
21:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
22:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
22:30 Kapanış
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