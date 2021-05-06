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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 06.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 6 Mayıs 2021  22 Nisan Perşembe yayın akışı;


 

07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50 DOĞA KAŞİFİ – DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

10:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

12:00 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

14:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

14:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

16:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

17:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

21:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

22:00 Kapanış




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
PerşembeYayın AkışıIlkokulTrt Eba Tv
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