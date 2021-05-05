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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü de gündemde! Siz de TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi için 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 5 Mayıs 2021  14 Nisan Çarşamba yayın akışı

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:01
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IlkokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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