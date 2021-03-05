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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 5 Mart Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:04
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 22:30’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 26 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
EğitimDersCumaYayın AkışıTrt Eba Tv
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