TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 4 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Önemli (Türkçe, Müzik ve Fen Etkinlikleri) 09.00 TÜRKÇE Verilen Resim Arasındaki Farkları İşaretleme 09.30 HAYAT BİLGİSİ Doğada Yön Bulma 10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (20'den Geriye 1'er ve 2'şer Ritmik Sayma) 11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (O Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-1) 12.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (O Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) 12.30 TBA SANAT "Hacettepe Üniversitesi / Seramik Atölyesi Bu Çalgıyı Tanıyor Musun? " 13.00 TBA KÜLTÜR "Neler Var Neler Doğa İçin Uç" 13.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Erdemler (Bit Hatun ile Pire Bey Masalı) 14.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Erdemler (Yazım Yanlışları-2) TRT İzle * 14.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (10 ve 10'nun Katı Sayılarla Zihinden Çıkarma) 15.00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma-1) 15.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Adres Bilgileri) 15.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Adres Bilgileri) 16.00 TBA YAŞAM BECERİLERİ "-Mış Gibi Yapalım Çocuklarla Mutfaktayız Hayalimi Üretiyorum" 16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (Ormanlar Kralı) 17.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (Eş Sesli Sözcükler) 17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama Problemleri-1) 18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evimiz Nerede?-1) 18.30 İNGİLİZCE-3 19.00 TBA BİLİM "Konya Bilim Merkezi Bilimin Eğlenceli Hali Feza Gürsey Bilim Merkezi " 19.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Küçük Nezahat) 20.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşleminde Tahmin Etme) 20.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam (Besinlerin Tazeliği ve Doğallığı) 21.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras (Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele-1) 21.30 İNGİLİZCE-4 22.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Dyt. Elvan ODABAŞI

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ