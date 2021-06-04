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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın merak ettikleri TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 07:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 22:00’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 28 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı

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TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 04.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
EğitimDersCumaYayın AkışıTrt Eba Tv
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