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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemde büyük yankı uyandıran TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak merak edilen 31 Mart 2021 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 31 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 00:00
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IlkokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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