TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 07:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 22:00’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK 23 NİSAN ÖZEL

09:05 ONUR EROL 23 NİSAN KONSERİ

10:10 23 NİSAN 2019 KÜLLİYE GALA

13:00 ASIRLIK BAYRAM

15:00 ERKEN ÇOCUKLUK 23 NİSAN ÖZEL

16:05 23 NİSAN 2019 KÜLLİYE GALA

19:05 ONUR EROL 23 NİSAN KONSERİ

20:05 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA 23 NİSAN ÖZEL

20:50 BİZDEN

21:20 ASIRLIK BAYRAM

22:55 Kapanış

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