İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

30 Nisan 2021 Cuma gününün önemli manşetlerinden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

30 Nisan 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 07:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 22:00’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 23 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

 

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK 23 NİSAN ÖZEL

09:05 ONUR EROL 23 NİSAN KONSERİ

10:10 23 NİSAN 2019 KÜLLİYE GALA

13:00 ASIRLIK BAYRAM

15:00 ERKEN ÇOCUKLUK 23 NİSAN ÖZEL

16:05 23 NİSAN 2019 KÜLLİYE GALA

19:05 ONUR EROL 23 NİSAN KONSERİ

20:05 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA 23 NİSAN ÖZEL

20:50 BİZDEN

21:20 ASIRLIK BAYRAM

22:55 Kapanış

 

TRT EBA TV Program için TIKLAYINIZ

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EğitimDersCumaYayın AkışıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?
29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021
PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
1 Mayısıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mayısıs Cumartesi at yarışı programı
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
MKE Ankaragücü Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Ankaragücü - Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Şarkılar Bizi Söyler Arif Susam kimdir, nereli? Arif Susam kaç yaşında, evli mi?
Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı var mı, izin gerekiyor mu?
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas - Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gelinim Mutfakta 29 Nisan birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 29 Nisan Perşembe günü puan durumu
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Akrep 21. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Star TV

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.