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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Şubat 3 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Değişim (Türkçe, Oyun ve Müzik Etkinlikleri)        

09.00    BİLİŞSEL BECERİLER    İşitsel Algı ve Bellek        

09.30    MATEMATİK    10-20 Arasındaki Sayların Büyük-Küçük Olduğunu Söyleme        

10.00    MATEMATİK-1 (Tekrar)  (10'ar Ritmik Sayma)  

10.30    MATEMATİK-1 (Tekrar)    (2'şer Ritmik Sayma)  

11.00    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    (Öğrendiğimiz Harfleri Tekrar Ediyoruz( E,L,A,K,İ,N)-2) 

11.30    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (O Harfini Öğreniyorum )   

12.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Okulumuzda Hayat (Okul Kuralları-3)   

12.30    TBA SANAT    "El Sanatları Atölyesi Karikatür Atölyesi"        

13.00    TBA KÜLTÜR    "Neler Var Neler Doğa İçin Uç "        

13.30    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Erdemler (Yazım Yanlışları-1)    

14.00    İNGİLİZCE-2            

14.30    MATEMATİK-2 (Tekrar) (Çıkarma İşlemi-2)    

15.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Evimizde Hayat (Yakın Akrabalarımız)    

15.30    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    (Akraba İlişkileri)    

16.00    TBA SPOR    "Hızlı Ayaklar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi / Artistik Cimnastik Hızlı Ayaklar"        

16.30    TÜRKÇE-3 (Tekrar)    Millî Mücadele ve Atatürk (Tema Sonu Değerlendirme Çalışması)    

17.00    MATEMATİK-3 (Tekrar)   Toplama İşlemi (Verilmeyen Toplananı Bulma)    

17.30    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)   (Komşu Olalım-2) 

18.00    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Kuvveti Tanıyalım (Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler)  

18.30    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Kuvveti Tanıyalım (Neler Öğrendik?-1)    

19.00    TBA BİLİM    "Konya Bilim Merkezi Bilimin Eğlenceli Hali Bir Şey Sorabilir Miyim? Feza Gürsey Bilim Merkezi"        

19.30    TÜRKÇE-4 (Tekrar)    Milli Mücadele ve Atatürk (Vecihi Hürkuş’un Hayatı)  

20.00    MATEMATİK-4 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Problem Çözme ve Problem Kurma-2)    

20.30    FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)    Besinler/Canlılar ve Yaşam (Besin İçerikleri-Besin Piramidi) 

21.00    SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)    Kültür ve Miras (Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları)    

21.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)    Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler  

22.00    ÖĞRETMENLER ODASI    Doç. Dr. Alev ERKİLET

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:00
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IlkokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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