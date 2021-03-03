TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 3 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00erken Çocukluk Eğitimi 07:50doğa Kaşifi - Doğanın İzinde 08:00erken Çocukluk Eğitimi 09:00tba Spor 09:00türkçe-4 İlköğretim 09:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul 10:00türkçe-3 İlköğretim 10:30türkçe-2 İlköğretim 11:00yabancı Öğrenciler İçin Türkçe 11:30türkçe-1 İlköğretim 12:00kavram Öğretimi 12:30erken Çocukluk Eğitimi 13:30türkçe-4 İlköğretim 14:00din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul 14:00din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul 14:30türkçe-3 İlköğretim 15:00türkçe-2 İlköğretim 15:30yabancı Öğrenciler İçin Türkçe 16:00türkçe-1 İlköğretim 16:30kavram Öğretimi 17:00türkçe-4 İlköğretim 17:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul 18:00türkçe-3 İlköğretim 18:30türkçe-2 İlköğretim 19:00yabancı Öğrenciler İçin Türkçe 19:30erken Çocukluk Eğitimi 20:30bizden 21:00türkçe-1 İlköğretim 21:30kavram Öğretimi 22:00kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ