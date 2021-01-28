TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 28 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 09:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM 09:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL 10:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM 10:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM 11:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 11:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 12:00OKUYORUM YAZIYORUM 12:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM 13:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 13:30ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE 14:00ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ 14:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ 15:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM 15:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM 15:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL 16:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM 16:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM 17:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 17:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 18:00OKUYORUM YAZIYORUM 18:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM 19:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 20:30ÖĞRETMENLER ODASI 21:00ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE 21:30ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ 22:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ 22:30Kapanış

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