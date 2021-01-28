İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 28 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
 
09:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
 
09:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
 
10:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
 
10:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
 
11:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
 
11:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
 
12:00OKUYORUM YAZIYORUM
 
12:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
 
13:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
 
13:30ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
 
14:00ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
 
14:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
 
15:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
 
15:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
 
16:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
 
16:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
 
17:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
 
17:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
 
18:00OKUYORUM YAZIYORUM
 
18:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
 
19:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
 
19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
 
20:30ÖĞRETMENLER ODASI
 
21:00ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
 
21:30ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
 
22:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
 
22:30Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PerşembeYayın AkışıIlkokulTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları ekranı
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları ekranı
Öğretmenler ne zaman aşı olacak ?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak ?

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Alya dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
Sakal Bakım Yağı ne işe yarar? Sakal bakımı için tavsiyeler neler?
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü nerelidir?
Survivor 2020 54. Bölüm tanıtım fragmanı 22 Nisan Çarşamba
iOS 13.3 güncellemesi ne zaman çıkacak? İOS yeni güncelleme çıkış tarihi belli oldu
İçişleri Bakanlığı hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve corona virüs yeni tedbirler genelgesi
Netflix'in yüksek puanlı gençlik dizileri hangileridir?
Devlet MEB destekli dil kursu nedir ve kimler başvuru yapabilir?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
Sadakatsiz dizisindeki Fırat karakteri kimdir? Mehmet Çelik nereli, yaşı kaç?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kurtlar Vadisi Kaos karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakteri kimdir? Ahmet Kaynak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.