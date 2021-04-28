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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 28 Nisan 2021  14 Nisan Çarşamba yayın akışı

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
IlkokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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