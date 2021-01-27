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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. EBA TV ilkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 27 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Ekoloji (Türkçe, Müzik, Oyun, Sanat ve Matematik Etkinlikleri)
09.00 TÜRKÇE-4 Bilim ve Teknoloji (Tema Değerlendirme)
09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Matematikte Eşitlik Durumu ve Matematikte Eşitliği Sağlama)
10.00 TÜRKÇE-3 Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme Çalışması)
10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Dönem Sonu Genel Tekrar)
11.00 TÜRKÇE-2 Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme-1)
11.30 MATEMATİK-2 Geometrik Cisimler ve Şekiller (Genel Değerlendirme)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz ( Ğ,ğ )
12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (V Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Genel Tekrar)
13.30 BİLİŞSEL BECERİLER El Becerilerine İlişkin Çalışmalar Yapma
14.00 MATEMATİK Paraları Ayırt Etme
14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Saatler (Geçe-Kala), Saatin Okunuşu-Yazılışı
15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Tema Değerlendirme)
15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Matematikte Eşitlik Durumu ve Matematikte Eşitliği Sağlama)
16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme Çalışması)
16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Dönem Sonu Genel Tekrar)
17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Millî Kültürümüz (Tema Değerlendirme-1)
17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Genel Değerlendirme)
18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz ( Ğ,ğ )
18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (V Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )
19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Genel Tekrar)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Ekoloji (Türkçe, Müzik, Oyun, Sanat ve Matematik Etkinlikleri)
20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Elif Taşkın AYTEKİN
21.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) El Becerilerine İlişkin Çalışmalar Yapma
21.30 MATEMATİK (Tekrar) Paraları Ayırt Etme
22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Saatler (Geçe-Kala), Saatin Okunuşu-Yazılışı
 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:00
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IlkokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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