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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

27 Nisan 2021 Salı gününün önemli manşetlerinden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Pazartesi günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi etkinlik kuşağı ile başlamaktadır. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Yabancı Dil dersi de yer alıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 11 Şubat Perşembe yayın akışı

08.00 Erken Çocukluk Eğitimi

09.00 Özel Eğitim Türkçe

09.30 Özel Eğitim Türkçe

10.00 Matematik-1

10.30 Hayat Bilgisi-1

11.00 Hayat Bilgisi-1

11.30 Türkçe-1

12.00 Türkçe-1

12.30 TBA Sanat

13.00 TBA Kültür

13.30 Türkçe-2

14.00 Türkçe-2

14.30 Matematik-2

15.00 Matematik-2

15.30 Hayat Bilgisi-2

16.00 TBA Yaşam Becerileri

16.30 Türkçe-3

17.00 Türkçe-3

17.30 Matematik-3

18.00 Hayat Bilgisi-3

18.30 İngilizce-3

19.00 TBA Bilim ve Teknoloji

19.30 Türkçe-4

20.00 Matematik-4

20.30 Fen Bilimleri-4

21.00 Sosyal Bilgiler-4

21.30 İngilizce-4

22.00 Bizden

22.30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimIlkokulYayın AkışıTrt Eba Tv
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