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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 23 Nisan 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 07:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 22:00’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

07:00 Erken Çocukluk Eğitimi

07:50 DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TBA SPOR

09:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

09:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

10:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

10:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

11:00 TBA YAŞAM BECERİLERİ

11:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

12:00 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

14:00 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

14:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

15:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

15:30 TBA YAŞAM BECERİLERİ

16:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

16:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

17:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

17:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

18:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

18:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

19:00 TBA YAŞAM BECERİLERİ

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 BİZDEN

21:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

21:30 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ

22:00 Kapanış

TRT EBA TV Program için TIKLAYINIZ

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
EğitimDersCumaYayın AkışıTrt Eba Tv
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