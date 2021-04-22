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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 22 Nisan 2021 tarihli haberimizde TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:21
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 22 Nisan 2021  15 Nisan Perşembe yayın akışı;

 

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Türkçe, Oyun, Müzik, Fen ve Drama Etkinlikleri)    
  07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım    
  08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)    
  08.50 TBA SPOR Sabah Sporu    
  09.00 İNGİLİZCE-4 My Clothes    
  09.30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)    
  10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)    
  10.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)    
  11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)    
  11.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)    
  12.00 MATEMATİK Tablo Okuma    
  12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)    
  13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Clothes    
  14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)    
  14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)    
  15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)    
  15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)    
  16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)    
  16.30 MATEMATİK (Tekrar) Tablo Okuma    
  17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) My Clothes    
  17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)    
  18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)    
  18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)    
  19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)    
  19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)    
  20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Melihat GÜLSES    
  21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)    
  21.30 MATEMATİK (Tekrar) Tablo Okuma

 

   



Son Güncelleme: 22.04.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
PerşembeYayın AkışıIlkokulTrt Eba Tv
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