TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.
İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul 22 Nisan 2021 15 Nisan Perşembe yayın akışı;
|07.00
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Türkçe, Oyun, Müzik, Fen ve Drama Etkinlikleri)
|07.50
|1-2-3-4 TBA
|Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım
|08.00
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı
|Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
|08.50
|TBA SPOR
|Sabah Sporu
|09.00
|İNGİLİZCE-4
|My Clothes
|09.30
|MATEMATİK-3
|Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)
|10.00
|HAYAT BİLGİSİ-3
|Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)
|10.30
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)
|11.00
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)
|11.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)
|12.00
|MATEMATİK
|Tablo Okuma
|12.30
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
|13.30
|İNGİLİZCE-4 (Tekrar)
|My Clothes
|14.00
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)
|14.30
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)
|15.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)
|15.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)
|16.30
|MATEMATİK (Tekrar)
|Tablo Okuma
|17.00
|İNGİLİZCE-4 (Tekrar)
|My Clothes
|17.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)
|18.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)
|18.30
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)
|19.00
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)
|19.30
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)
|20.30
|ÖĞRETMENLER ODASI
|Melihat GÜLSES
|21.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)
|21.30
|MATEMATİK (Tekrar)
|Tablo Okuma
Son Güncelleme: 22.04.2021 00:21