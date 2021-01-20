TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 20 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. EBA TV ilkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 20 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

09:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

10:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

10:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

11:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

11:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

12:00 OKUYORUM YAZIYORUM

12:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

13:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

13:30 BİLİŞSEL BECERİLER

14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

15:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

15:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

16:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

16:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

17:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

18:00 OKUYORUM YAZIYORUM

18:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

19:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 BİZDEN

21:00 BİLİŞSEL BECERİLER

21:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK

22:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

22:30 Kapanış

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