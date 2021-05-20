TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.
İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 21:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ilkokul 20 Mayıs 2021 22 Nisan Perşembe yayın akışı;
07:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
07:50 DOĞA KAŞİFİ – DOĞANIN İZİNDE
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 TBA SPOR
09:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
09:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
10:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
11:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
11:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
12:00 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
12:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
14:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
14:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
16:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
16:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
17:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 ÖĞRETMENLER ODASI
21:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
21:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK
22:00 Kapanış