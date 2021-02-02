TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Pazartesi günü yayın akışı sabah 08:00’de Okul Öncesi etkinlik kuşağı ile başlamaktadır. Dersler akşam 21:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum ve Yabancı Dil dersi de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 1 Şubat Pazartesi yayın akışı

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