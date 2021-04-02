TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma
yayın akışı sabah 07:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 22:00’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 26 Mart 2021 Cuma yayın akışı
07:00 Erken Çocukluk Eğitimi
07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE
08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00TBA SPOR
09:00MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
09:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
10:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
10:30İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
11:00TBA YAŞAM BECERİLERİ
11:30MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
12:00ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
13:30MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
14:00FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
14:30İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
15:00İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
15:30TBA YAŞAM BECERİLERİ
16:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
16:30ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
17:00MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
17:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
18:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
18:30İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
19:00TBA YAŞAM BECERİLERİ
19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30BİZDEN
21:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
21:30ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
22:00Kapanış
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