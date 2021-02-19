İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 19 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:05
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 22:30’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EğitimDersCumaYayın AkışıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı!
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı!
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime bir gün daha kar tatili!
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime bir gün daha kar tatili!
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni bina tahsis edildi!
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni bina tahsis edildi!
YÖK Hukuk Fakültelerine girişlerde aranan başarı sıralamasını değiştirdi!
YÖK Hukuk Fakültelerine girişlerde aranan başarı sıralamasını değiştirdi!
Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde Hibrit eğitim nasıl kullanacak?
Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde Hibrit eğitim nasıl kullanacak?
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor

Popüler Haberler

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Kredi borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! kredi kartı borcu olan kişilere borç kapatma kredisini verecek olan bankaların listesi açıklandı!
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankalardan '0' faizle kredi müjdesi!
Çalışana en yüksek asgari ücret ödemesi veren belediye hangisi?
Terramycin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır? Güncel fiyatı ne kadar?
Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedir, neden borç çıkar? GSS borcu nereye nasıl ödenir?
Hucurat Suresi kaçıncı sayfadadır, kaçıncı cüz? Hucurat sures cüz ve sayfası
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Sol Yanım bitti mi, final mi yaptı? Sol Yanım neden final yapıyor?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.