TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.
İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE-ORTAOKUL
09:30ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
10:00MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
10:30MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
11:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
11:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
12:30TBA SANAT
13:00TBA KÜLTÜR
13:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14:00İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
14:30MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
16:00TBA YAŞAM BECERİLERİ
16:30TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:00MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
17:30HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18:00FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
18:30FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
19:00TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ
19:30TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
20:00MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
20:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
21:00SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
21:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
22:00ÖĞRETMENLER ODASI
22:30Kapanış
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Son Güncelleme: 18.02.2021 00:00