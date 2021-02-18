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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Perşembe günü basında geniş bir yer bulan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Şubat 18 Perşembe tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

08:00

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00

ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE-ORTAOKUL

09:30

ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ

10:00

MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

10:30

MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

11:00

TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

11:30

TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00

HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

12:30

TBA SANAT

13:00

TBA KÜLTÜR

13:30

TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14:00

İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

14:30

MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:00

HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30

HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

16:00

TBA YAŞAM BECERİLERİ

16:30

TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17:00

MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

17:30

HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18:00

FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

18:30

FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

19:00

TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ

19:30

TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

20:00

MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

20:30

FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

21:00

SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

21:30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

22:00

ÖĞRETMENLER ODASI

22:30

Kapanış

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:00
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PerşembeYayın AkışıIlkokulTrt Eba Tv
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