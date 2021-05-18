TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Pazartesi günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi etkinlik kuşağı ile başlamaktadır. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Yabancı Dil dersi de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 11 Şubat Perşembe yayın akışı

08.00 Erken Çocukluk Eğitimi 09.00 Özel Eğitim Türkçe 09.30 Özel Eğitim Türkçe 10.00 Matematik-1 10.30 Hayat Bilgisi-1 11.00 Hayat Bilgisi-1 11.30 Türkçe-1 12.00 Türkçe-1 12.30 TBA Sanat 13.00 TBA Kültür 13.30 Türkçe-2 14.00 Türkçe-2 14.30 Matematik-2 15.00 Matematik-2 15.00 Matematik-2 15.30 Hayat Bilgisi-2 16.00 TBA Yaşam Becerileri 16.30 Türkçe-3 17.00 Türkçe-3 17.30 Matematik-3 18.00 Hayat Bilgisi-3 18.30 İngilizce-3 19.00 TBA Bilim ve Teknoloji 19.30 Türkçe-4 20.00 Matematik-4 20.30 Fen Bilimleri-4 21.00 Sosyal Bilgiler-4 21.30 İngilizce-4 22.00 Bizden 22.30 Kapanış

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