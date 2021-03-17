TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 17 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
07:00erken Çocukluk Eğitimi
07:50doğa Kaşifi - Doğanın İzinde
08:00erken Çocukluk Eğitimi
09:00tba Spor
09:00türkçe-4 İlköğretim
09:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul
10:00türkçe-3 İlköğretim
10:30türkçe-2 İlköğretim
11:00yabancı Öğrenciler İçin Türkçe
11:30türkçe-1 İlköğretim
12:00kavram Öğretimi
12:30erken Çocukluk Eğitimi
13:30türkçe-4 İlköğretim
14:30türkçe-3 İlköğretim
15:00türkçe-2 İlköğretim
15:30yabancı Öğrenciler İçin Türkçe
16:00türkçe-1 İlköğretim
16:30kavram Öğretimi
17:00türkçe-4 İlköğretim
17:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul
18:00türkçe-3 İlköğretim
18:30türkçe-2 İlköğretim
19:00yabancı Öğrenciler İçin Türkçe
19:30erken Çocukluk Eğitimi
20:30bizden
21:00türkçe-1 İlköğretim
21:30kavram Öğretimi
22:00kapanış
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