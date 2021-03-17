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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 17 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 17 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00erken Çocukluk Eğitimi

07:50doğa Kaşifi - Doğanın İzinde

08:00erken Çocukluk Eğitimi

09:00tba Spor

09:00türkçe-4 İlköğretim

09:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul

10:00türkçe-3 İlköğretim

10:30türkçe-2 İlköğretim

11:00yabancı Öğrenciler İçin Türkçe

11:30türkçe-1 İlköğretim

12:00kavram Öğretimi

12:30erken Çocukluk Eğitimi

13:30türkçe-4 İlköğretim

14:00din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul

14:30türkçe-3 İlköğretim

15:00türkçe-2 İlköğretim

15:30yabancı Öğrenciler İçin Türkçe

16:00türkçe-1 İlköğretim

16:30kavram Öğretimi

17:00türkçe-4 İlköğretim

17:30din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-4 İlkokul

18:00türkçe-3 İlköğretim

18:30türkçe-2 İlköğretim

19:00yabancı Öğrenciler İçin Türkçe

19:30erken Çocukluk Eğitimi

20:30bizden

21:00türkçe-1 İlköğretim

21:30kavram Öğretimi

22:00kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01
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IlkokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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