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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Türkiye gündeminde yankı uyandıran TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 15.01.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

15 Ocak 2021 Cuma 00:13
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 222:30’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

09:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

10:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

10:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

11:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

11:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

12:00 OKUYORUM YAZIYORUM

12:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

13:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

13:30 BİLİŞSEL BECERİLER

14:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ

14:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

15:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

15:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

16:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

17:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

18:00 OKUYORUM YAZIYORUM

18:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

19:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 BİZDEN

21:00 BİLİŞSEL BECERİLER

21:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ

22:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

22:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
EğitimDersCumaYayın AkışıTrt Eba Tv
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