TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim derslerini yayınlıyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemine geçilirken, binlerce öğrenci EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV yayın akışı içerisinde ilkokul müfredatı kapsamında dersler işleniyor. Bilindiği gibi pandemi sürecinde dersler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul Cuma yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Akşam 222:30’da sona eren dersler içerisinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İngilizce gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim İşaret Dili, Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler de yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
09:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
10:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
10:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
11:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
11:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
12:00 OKUYORUM YAZIYORUM
12:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
13:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
13:30 BİLİŞSEL BECERİLER
14:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
15:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
15:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
16:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
17:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
18:00 OKUYORUM YAZIYORUM
18:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
19:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 BİZDEN
21:00 BİLİŞSEL BECERİLER
21:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
22:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
22:30 Kapanış
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