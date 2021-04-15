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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Sıcak gündemde yer tutan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 15 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 21:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 15 Nisan 2021  1 Nisan Perşembe yayın akışı;

 

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bu Ne? (Drama, Müzik, Sanat ve Oyun Etkinlikleri)    
  07.50 1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım    
  08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Sanat (Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)    
  08.50 TBA SPOR Sabah Sporu    
  09.00 İNGİLİZCE-4 Fun with Science    
  09.30 MATEMATİK-3 Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Pay ve Payda Arasındaki İlişki)    
  10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Güvenli Hayat (Dikkatli Olalım)    
  10.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Güvenli Hayat (Acil Durumlarda Yardım)    
  11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Vücudumuz Organ Adları-Sağlıklı Yaşam    
  11.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Sağlıklı Hayat (İletişim Araçları ve Sağlığımız)    
  12.00 MATEMATİK 1-50 Arasındaki Sayıları Gösterme/Söyleme/Yazma    
  12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Sanat (Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)    
  13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science    
  14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Pay ve Payda Arasındaki İlişki)    
  14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Dikkatli Olalım)    
  15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Acil Durumlarda Yardım)    
  15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Vücudumuz Organ Adları-Sağlıklı Yaşam    
  16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (İletişim Araçları ve Sağlığımız)    
  16.30 MATEMATİK (Tekrar) 1-50 Arasındaki Sayıları Gösterme/Söyleme/Yazma    
  17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science    
  17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Pay ve Payda Arasındaki İlişki)    
  18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Dikkatli Olalım)    
  18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Acil Durumlarda Yardım)    
  19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Vücudumuz Organ Adları-Sağlıklı Yaşam    
  19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Sanat (Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)    
  20.30 ÖĞRETMENLER ODASI Mustafa KESER    
  21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (İletişim Araçları ve Sağlığımız)    
  21.30 MATEMATİK (Tekrar) 1-50 Arasındaki Sayıları Gösterme/Söyleme/Yazma

 

 


Son Güncelleme: 15.04.2021 00:00
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PerşembeYayın AkışıIlkokulTrt Eba Tv
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