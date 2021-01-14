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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

14 Ocak 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ocak 14 Perşembe günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:08
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
09:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
10:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
10:30TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
11:00İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
11:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
12:00OKUYORUM YAZIYORUM
12:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
13:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
13:30BİLİŞSEL BECERİLER
14:00ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
14:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
15:00SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
15:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
16:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
16:30TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17:00İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
17:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
18:00OKUYORUM YAZIYORUM
18:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
19:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30BİZDEN
21:00BİLİŞSEL BECERİLER
21:30ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ
22:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ
22:30Kapanış
 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:08
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PerşembeYayın AkışıIlkokulTrt Eba Tv
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