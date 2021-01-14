TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

TRT EBA TV ilkokul 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

09:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

10:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

10:30TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

11:00İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

11:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

12:00OKUYORUM YAZIYORUM

12:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

13:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

13:30BİLİŞSEL BECERİLER

14:00ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ

14:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

15:00SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

15:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 15:30FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

16:00İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

16:30TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17:00İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

17:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

18:00OKUYORUM YAZIYORUM

18:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

19:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30BİZDEN

21:00BİLİŞSEL BECERİLER

21:30ÖZEL EĞİTİM TÜRK İŞARET DİLİ

22:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

22:30Kapanış

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