TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. EBA TV ilkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul Çarşamba günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor ve dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
09:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
10:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
10:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
11:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
11:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
12:00 OKUYORUM YAZIYORUM
12:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
13:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
13:30 BİLİŞSEL BECERİLER
14:00 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
15:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
16:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
16:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
17:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
18:00 OKUYORUM YAZIYORUM
18:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
19:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 BİZDEN
21:00 BİLİŞSEL BECERİLER
21:30 ÖZEL EĞİTİM-MATEMATİK
22:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
22:30 Kapanış
TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ