TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Salı günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum ve Yabancı Dil dersi de yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı
08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
09:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
10:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
11:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
11:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
12:00 OKUYORUM YAZIYORUM
12:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
13:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14:00 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
15:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
15:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
16:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
16:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM
17:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
17:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
18:00 OKUYORUM YAZIYORUM
18:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
19:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30 ÖĞRETMENLER ODASI
21:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
21:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ
22:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
22:30 Kapanış
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