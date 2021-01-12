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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışı internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Öğrenciler TRT EBA TV’de bugün ne var, TRT EBA TV günlük yayın akışı ve TRT EBA TV ilkokul haftalık yayın akışını araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Salı günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum ve Yabancı Dil dersi de yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

09:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

10:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

10:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

11:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

11:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

12:00 OKUYORUM YAZIYORUM

12:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

13:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

13:30 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

14:00 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ

14:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

15:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

15:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

16:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

16:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

17:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

18:00 OKUYORUM YAZIYORUM

18:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

19:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

21:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ

22:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

22:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt Eba TvYayın AkışıIlkokulUzaktan Eğitim
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